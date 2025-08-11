Οι Περσείδες παραμένουν μια από τις καλύτερες βροχές διάττοντων αστέρων κάθε χρόνο, αλλά οι παρατηρητές φέτος θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα άλλο φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό που θα τους κρύβει την ορατότητα.

Σύμφωνα με τη ΝΑΣΑ, η Σελήνη θα φωτίζει τον ουρανό, καθώς θα ανατέλλει τις νύχτες της 12ης και 13ης Αυγούστου, όταν οι Περσείδες θα είναι στο απόγειο τους.

Οι παρατηρητές του ουρανού στο βόρειο ημισφαίριο θα δουν λιγότερους από τους μισούς μετεωρίτες που συνήθως παρατηρούνται σε μια σκοτεινή καλοκαιρινή νύχτα κατά την κορύφωση της βροχής των Περσείδων.

«Σε σκοτεινούς ουρανούς θα μπορείτε να δείτε περίπου 40 και 50 Περσείδες ανά ώρα», δήλωσε ο Μπιλ Κουκ επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος, Μετεωριτών της NASA.

Ωστόσο, είπε, πιθανότατα θα παρατηρήσετε μόνον 10 έως 20 ανά ώρα ή λιγότερους, και αυτό συμβαίνει επειδή θα έχουμε μια φωτεινή Σελήνη.

Παρόλο που οι Περσείδες εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η καλύτερη ευκαιρία να τις δείτε είναι μεταξύ 2 και 3 π.μ.

Το ακτινοβόλο σημείο απ’ όπου φαίνονται να προέρχονται οι διάττοντες αστέρες βρίσκεται στον βορειοανατολικό ουρανό.

Πηγή: ΚΥΠΕ