Μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων και σακουλάκια νικοτίνης κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 8, 10 και 11 Αυγούστου, στις αποσκευές επιβατών που θα ταξίδευαν για χώρες της Ευρώπης.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων αναφέρεται ότι σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λάρνακας, λειτουργοί του Τμήματος επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές δύο επιβατών, οι οποίοι θα ταξίδευαν από την Λάρνακα με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών των επιβατών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα «στις αποσκευές των δύο επιβατών εντοπίστηκαν από 75 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία αντίστοιχα. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές με τα περιεχόμενα τους κατασχέθηκαν».

Σήμερα το πρωί οι δύο επιβάτες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης για τρεις μέρες.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται, χθες Κυριακή 10 Αυγούστου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων μετά από αξιολόγηση πληροφοριών επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές επιβάτη, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από την Ινδία μέσω Κατάρ. Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αδήλωτων συσκευασιών με σακουλάκια νικοτίνης, για τα οποία δεν υπάρχει και άδεια διάθεσης τους στην κυπριακή αγορά.

Συγκεκριμένα, «εντοπίστηκαν 419 τεμάχια των 6,84γρ. νικοτίνης το καθένα και 40 τεμάχια των 12,6γρ. νικοτίνης το καθένα Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού 900 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή».

Επίσης την Παρασκευή 8 Αυγούστου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων επίσης στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές επιβάτη, ο οποίος θα ταξίδευε με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές του «εντοπίστηκαν 70 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 40 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50γρ η κάθε μία, δηλαδή συνολικού βάρους 2 κιλών. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν».

Ο επιβάτης οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για δύο μέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ