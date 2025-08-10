Συνολικά 24 κιλά ναρκωτικά εντοπίστηκαν το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Πάφου.

Η επιχείρηση στην οποία μετέχουν αρκετές συναρμόδιες υπηρεσίες, ΥΚΑΝ, Αστυνομία Αεροδρομίου, Τμήμα Τελωνείων έλαβε χώρα μετά από πληροφορία για εισαγωγή ναρκωτικών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριο Ιγνατίου, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε αποσκευές νεαρής γυναίκας ηλικίας 25 ετών με Αμερικανικό διαβατήριο ή οποία έφτασε στην Κύπρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες με διαμετακομιστικό σταθμό τη Μ. Βρετανία.

Η ΥΚΑΝ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε ακόμη: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο Νοσοκομείο 26χρονος, ένταλμα σύλληψης για 29χρονο