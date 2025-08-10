Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία για μαχαιρωμένο πρόσωπο στην περιοχή της Δροσιάς.

Αμέσως ανταποκρίθηκαν τα περίπολα της Διεύθυνσης και μαζί με το ΤΑΕ απέκλεισαν την περιοχή.

Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι το θύμα είναι 26χρονος ο οποίος φέρει τραύμα από μαχαίρι και μεταφέρεται αυτή την ώρα στο ΓΝ Λάρνακας.

Έχει τις αισθήσεις του και φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Φέρει τραύμα στην πλάτη, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκε και το μαχαίρι. Εκτιμάται ότι ο δράστης είχε οικονομικές διαφορές με το θύμα.

Ο δράστης εντοπίστηκε και αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του. Πρόκειται για 29χρόνο.

