Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες για εντοπισμό του Alexandru Gabriel Cretu Torica, 44 ετών, από τη Ρουμανία, εναντίον του οποίου εκκρεμεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πλαστογραφίας και αδικημάτων κατά παράβαση του Νόμου Περί Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας Μέσων Πληρωμών πλην των Μετρητών και του Νόμου περί Προστασίας Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων που αφορούσαν στην παρασκευή πλαστών πιστωτικών καρτών, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας διενήργησαν έρευνα στο διαμέρισμα του 44χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές πιστωτικών καρτών, σαρωτές, έντυπα εκτύπωσης και άλλες συσκευές που φέρονται να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλαστών πιστωτικών καρτών.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με την Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.