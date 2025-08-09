Όπως ήταν αναμενόμενο η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει και πάλι την περιοχή μας κρατάει σε ψηλά επίπεδα όχι μόνο τις ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες αλλά και τις ελάχιστες.



Έτσι, το Τμήμα Μετεωρολογίας προχώρησε στην έκδοση προειδοποίησης για ακραία υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας.

Συγκεκριμένα εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίησή η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 22:00 το βράδυ μέχρι τις 9:00 το πρωί της Κυριακής.

Η ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ θα είναι 26 βαθμοί στο εσωτερικό.

