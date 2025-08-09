Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο μετεωρολογικός λειτουργός, Ματθαίος Παπαδάκης, ο οποίος σημείωσε ότι υδράργυρος θα ανεβεί στο εσωτερικό γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον Ματθαίο Παπαδάκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Όπως είπε, η Κύπρος έχει καιρό να σημειώσει θερμοκρασίες σε "πορτοκαλί "επίπεδο, που να διαρκούν τόσες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε στην Κύπρο αυτό το καλοκαίρι, ήταν στις 24 Ιουλίου, όταν το θερμόμετρο άγγιξε τους 44,7 βαθμούς Κελσίου.

Για σήμερα το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, με ισχύ από τις 11:00 έως τις 17:00.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να φτάσει γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ψηλότερα ορεινά θα κυμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού είναι το Σάββατο ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη νομοθεσία συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Εξάλλου, η Πολιτική Άμυνα προβαίνει σήμερα σε συστάσεις προς το κοινό, για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από ακραία μέγιστη θερμοκρασία.

Συστήνει στο κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις και τις βαριές σωματικές εργασίες κάτω από τον ήλιο, την ηλιοθεραπεία, το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο, καθώς και χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.

Επίσης, συστήνει ντύσιμο με δροσερά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο στο κεφάλι και γυαλιά ηλίου καλής ποιότητας που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.

Ακόμη συμβουλεύει τον κόσμο να τρώει μικρά και ελαφρά γεύματα, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και φτωχά σε λίπη, να πίνει άφθονο νερό και χυμούς φρούτων και λαχανικών, να αποφεύγει τα οινοπνευματώδη ποτά και τις απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, ο κόσμος θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνητά μέσα αερισμού (ανεμιστήρες) ή σύστημα κλιματισμού και να απευθύνεται σε γιατρό για προβλήματα υγείας που ενδεχομένως να παρουσιαστούν.

Επιπλέον, η Πολιτική Άμυνα συστήνει όπως ο κόσμος μεριμνά για συγγενικά ή άλλα κοντινά του πρόσωπα, που είναι ηλικιωμένα ή χρήζουν φροντίδας.