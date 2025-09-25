Διμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην έδρα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Πριν τη συνάντηση σχετική ανάρτηση έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θα παραθέσει γεύμα εργασίας στους Μονίμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Άρντιλ.

