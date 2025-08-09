Στους 43 βαθμούς θα ανέλθει σήμερα η θερμοκρασία στο εσωτερικό, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι θα τεθεί σε ισχύ στις 11:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.



Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 34 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.