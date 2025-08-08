Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε την Παρασκευή δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Καλαβασού, αφού έκαψε έκταση μισού δεκαρίου με ξηρά χόρτα, παρά το κράσπεδο του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη 13:20 στα όρια της κοινότητας Καλαβασού ενώ τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:50.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα, αναφέρεται.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ