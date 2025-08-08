Οριοθετήθηκε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, δυτικά του Ομόδους, θέτοντας σε κινητοποίηση δυνάμεις πυρόσβεσης, με τις πρώτες δυνάμεις που έφθασαν στην περιοχή να προστατεύουν κατοικίες στα όρια της κοινότητας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στο προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, για αντιμετώπιση του περιστατικού ανταποκρίθηκαν Πυροσβεστικοί Σταθμού της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού, με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλα πέντε από το Τμήμα Δασών για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και δέντρα δυτικά του Ομόδους.

Σημειώνει ότι επιχειρούν επιπρόσθετα πέντε πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς η Υπηρεσία Θήρας, η Πολιτική Άμυνα, δύο οργανωμένα εθελοντικά σύνολα ως επίσης η Επαρχιακή Διοίκηση με υδροφόρες και προωθητές γαιών.

Προσθέτει, τέλος, ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης που έφτασαν πρώτες στην περιοχή προστατεύουν κατοικίες στα όρια του Ομόδους.

Δείτε φωτογραφία και βίντεο από το Kitas Weather:

Κλειστός ο κύριος δρόμος Ομόδους – Πάχνας

Λόγω φωτιάς η οποία ξέσπασε στη περιοχή του χωριού Όμοδος της Επαρχίας Λεμεσού, έχει κλείσει ο κύριος δρόμος Ομόδους – Πάχνας. Όσοι οδηγοί προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το οδικό δίκτυο της περιοχής, καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο δρόμο και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στη περιοχή.

Σε μια άλλη εξέλιξη, στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στο Σούνι στην επαρχία Λεμεσού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε το Kitas Weather, όχημα άρπαξε φωτιά στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστική όχημα.