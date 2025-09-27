Γύρω στις 2.50μ.μ. χθες, ενώ 25χρονη έχοντας ως συνοδηγό συνομήλικη της, οδηγούσε το αυτοκίνητο της στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκκλινε της πορείας της και αφού προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό στηθαίο του δρόμου, ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα.

Αμέσως μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, η 25χρονη συνοδηγός βγήκε από αυτό και πήγε στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου όπου στάθηκε δίπλα από την οδηγό, η οποία καθόταν ακόμη στο εν λόγω αυτοκίνητο με την πόρτα ανοικτή.

Ακολούθως, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 25χρονος στον πιο πάνω αυτοκινητόδρομο με την ίδια κατεύθυνση και οδηγώντας στη δεξιά λωρίδα, προσπάθησε να αποφύγει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να παρασύρει την 25χρονη που στεκόταν έξω από το αυτοκίνητο.

Η 25χρονη τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στους οδηγούς των δύο οχημάτων διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη ενώ σε έλεγχο ναρκοτέστ τα αποτελέσματα ήταν θετικά και για τους δύο.

Ο 25χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι σχετικά με τις συνθήκες του σοβαρού τροχαίου, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, ή την Τροχαία Λεμεσού, ή τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής σε συνεργασία με την Τροχαία Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Σοβαρά 25χρονη μετά το τροχαίο - Κατέβηκε από το όχημα και την χτύπησε άλλο