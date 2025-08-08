Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 45 ημερών, σε 55χρονη οδηγό, καθότι κρίθηκε ένοχη στην κατηγορία οδήγησης οχήματος, με αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή, η οποία υπερέβαινε το καθορισμένο από τον νόμο όριο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επιπρόσθετα «το δικαστήριο επέβαλε στην κατηγορούμενη, τέσσερις βαθμούς ποινής και στέρηση άδειας οδηγού για περίοδο 30 ημερών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποφυλάκισή της».

Διαβάστε επίσης: Οδηγούσε με ταχύτητα 235 χλμ στον αυτ/δρομο – Χειροπέδες σε 23χρονη

Πηγή: ΚΥΠΕ