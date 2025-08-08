Γύρω στις 01:30 σήμερα τα ξημερώματα, κατά τον τροχονομικό έλεγχο που διενεργούσαν μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, παρά την Κόσιη, ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείτο με ταχύτητα 235ΧΑΩ αντί 100ΧΑΩ, που είναι το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων της οδηγού, διαπιστώθηκε ότι αυτή ήταν ηλικίας 23 ετών και συνελήφθηκε για το αυτόφωρο αδίκημα της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα.

Η 23χρονη, υποβλήθηκε αρχικά σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, με θετική ένδειξη, ενώ σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, εντοπίστηκε και πάλι σε θετική ένδειξη με 39μg% αντί 22μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Η 23χρονη, τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου θα καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον της, για τα τροχαία αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου, διερευνά την υπόθεση.

