Έκλεισε την 30η Σεπτεμβρίου το υδρολογικό έτος 2024-2025, με τη συνολική προκαταρκτική μέση βροχόπτωση να ανέρχεται στα 312,5 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 62% της κανονικής βροχόπτωσης, καταγράφοντας σοβαρή ανομβρία, ενώ η κανονική βροχόπτωση για την περίοδο 1961-1990 ήταν 503 χιλιοστά.

Σύμφωνα με το Kitasweather, τo φετινό υδρολογικό έτος ήταν το 8ο πιο άνομβρο από τότε που υπάρχουν στοιχεία (1901).

Όπως αναφέρει, από τους δώδεκα μήνες του υδρολογικού έτους, ένας έκλεισε ως εξαιρετικά πολύομβρος με ποσοστό βροχόπτωσης άνω του 130% της κανονικής τιμής (Νοέμβριος 2024), ένας μήνας ως πολύομβρος με ποσοστό 111% έως 120% (Δεκέμβριος 2024), ένας μήνας με περίπου κανονική βροχόπτωση μεταξύ 91% και 110% (Μάιος 2025), ένας μήνας ως άνομβρος με ποσοστό 71% έως 80% (Απρίλιος 2025), ενώ οι οκτώ υπόλοιποι μήνες έκλεισαν ως σοβαρά άνομβροι με ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 70% της κανονικής βροχόπτωσης (Οκτώβριος 2024, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2025).

Σημειώνει πως, το φετινό υδρολογικό έτος έκλεισε ως το 4ο χειρότερο (σε σύνολο 38 ετών) από άποψη εισροών νερού στα φράγματα από τότε που υπάρχουν στοιχεία (1987-1988) με τις συνολικές εισροές να φτάνουν μόλις τα 18.664 E.K.M.

Επίσης, το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν από τα πιο θερμά που έχουμε βιώσει, ωστόσο ήταν το 6ο υψηλότερο σε συχνότητα 40αριών τα τελευταία 43 χρόνια στο σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας.

Δείτε αναλυτικά την ανασκόπηση στο kitasweather

Διαβάστε επίσης:

Το ChatGPT αποκτά «ενήλικη» εκδοχή – Η OpenAI επιτρέπει ερωτικά chats

Στην Κύπρο ενα τυχερό πεντάρι του Τζόκερ - Πού παίχτηκε και πόσα κερδίζει