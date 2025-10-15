Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει μια ευρύτερη γκάμα περιεχομένου –συμπεριλαμβανομένου του ερωτικού– στην πλατφόρμα ChatGPT, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να «αντιμετωπίζει τους ενήλικες χρήστες σαν ενήλικες», όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Sam Altman.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) την Τρίτη, ο Altman ανέφερε ότι οι επόμενες εκδόσεις του ChatGPT θα μπορούν να συμπεριφέρονται «πιο ανθρώπινα – αλλά μόνο αν το επιλέξει ο χρήστης, όχι επειδή θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση».

Η κίνηση θυμίζει την πρόσφατη απόφαση του Elon Musk να προσθέσει δύο ρομπότ συνομιλίας με σεξουαλικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα Grok του xAI, και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την OpenAI να προσελκύσει περισσότερους συνδρομητές επί πληρωμή.

Ωστόσο, αναμένεται να αυξήσει την πίεση προς τις ρυθμιστικές αρχές να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες για τους «ψηφιακούς συνοδούς» τεχνητής νοημοσύνης.





We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Νομικές και ηθικές διαστάσεις



Οι αλλαγές έρχονται λίγους μήνες μετά από αγωγή που κατέθεσαν οι γονείς ενός 16χρονου από τις ΗΠΑ, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Απρίλιο. Οι Matt και Maria Raine κατηγόρησαν την OpenAI για αμέλεια και πλημμελή προστασία ανηλίκων, παρουσιάζοντας συνομιλίες του γιου τους με το ChatGPT όπου εξέφραζε αυτοκτονικές σκέψεις.

Ο Altman αναγνώρισε ότι η εταιρεία είχε αρχικά «πολύ περιοριστική πολιτική» για λόγους ψυχικής υγείας, αλλά, όπως είπε, πλέον διαθέτει «νέα εργαλεία» που επιτρέπουν την ασφαλέστερη χαλάρωση των περιορισμών.

«Τον Δεκέμβριο, καθώς θα εφαρμόζουμε πλήρως την επαλήθευση ηλικίας, και στο πλαίσιο της αρχής “αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες σαν ενήλικες”, θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερο περιεχόμενο – όπως ερωτικό υλικό για επαληθευμένους ενήλικες», δήλωσε ο Altman.

Κριτική και ανησυχίες

Η δικηγόρος Jenny Kim, από το γραφείο Boies Schiller Flexner, προειδοποίησε: «Πώς θα διασφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στα ενήλικα τμήματα του ChatGPT; Η OpenAI, όπως και οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, χρησιμοποιεί τους ανθρώπους σαν πειραματόζωα».



Η Kim συμμετέχει και σε αγωγή κατά της Meta, κατηγορώντας το Instagram ότι βλάπτει την ψυχική υγεία των εφήβων μέσω των αλγορίθμων του.

«Δεν γνωρίζουμε καν αν το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας θα λειτουργήσει», πρόσθεσε.

Τον Απρίλιο, το TechCrunch είχε αποκαλύψει ότι λογαριασμοί χρηστών που είχαν δηλώσει ανήλικοι μπορούσαν να δημιουργήσουν γραφικές ερωτικές ιστορίες στο ChatGPT — κάτι που η εταιρεία τότε υποσχέθηκε να διορθώσει.



Η συζήτηση για τις σχέσεις ανθρώπου–AI



Έρευνα του Centre for Democracy and Technology (CDT) έδειξε ότι 1 στους 5 μαθητές γνωρίζει άτομο που είχε «ρομαντική σχέση» με τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom άσκησε βέτο σε νομοσχέδιο που θα απαγόρευε στους προγραμματιστές να προσφέρουν chatbot-συντρόφους σε παιδιά, υποστηρίζοντας πως «είναι κρίσιμο οι έφηβοι να μάθουν να αλληλεπιδρούν με ασφάλεια με την τεχνητή νοημοσύνη».

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η FTC έχει ξεκινήσει έρευνα για το πώς τα chatbots αλληλεπιδρούν με ανηλίκους, ενώ στη Γερουσία των ΗΠΑ έχει προταθεί νομοσχέδιο που θα χαρακτηρίζει τα AI chatbots ως προϊόντα, δίνοντας στους χρήστες το δικαίωμα να υποβάλλουν αγωγές ευθύνης κατά των εταιρειών που τα αναπτύσσουν.

Οικονομική διάσταση



Η ανακοίνωση Altman έρχεται σε μια περίοδο όπου αρκετοί αναλυτές αμφισβητούν τη βιωσιμότητα των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τη ραγδαία αύξηση των εσόδων της OpenAI, η εταιρεία δεν έχει καταστεί ακόμη κερδοφόρα.

Ο καθηγητής επιχειρηματικότητας Rob Lalka από το Πανεπιστήμιο Tulane εξήγησε στο BBC: «Καμία εταιρεία στην ιστορία δεν έχει γνωρίσει την εκρηκτική υιοθέτηση που είχε το ChatGPT. Η OpenAI πρέπει να συνεχίσει να πιέζει για ανάπτυξη, επιδιώκοντας να κυριαρχήσει στην αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο».