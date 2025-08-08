Υπόθεση που αφορά ρίψη πυροβολισμών διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα.

Γύρω στις 4:00 σήμερα τα ξημερώματα, επικοινώνησε με την Αστυνομία 25χρονη, η οποία ανέφερε ότι λίγα λεπτά προηγουμένως, ενώ βρισκόταν στην οικία της στην Ορόκλινη, άκουσε δυνατό θόρυβο ο οποίος σύμφωνα με την ίδια, πιθανόν να προερχόταν από πυροβολισμούς.

Στο σημείο, μετέβησαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, όπου διαπιστώθηκε ότι το όχημα της 25χρονης το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της, έφερε αριθμό πυροβολισμών.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Συμπλοκή μεταξύ 50 ατόμων–Στην κατοχή τους ρόπαλα, εφτά συλλήψεις

Αμέσως αποκλείστηκε η σκηνή και από προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκαν στο έδαφος, πέντε πλήρες φυσίγγια και πέντε κάλυκες. Περαιτέρω εξετάσεις, αναμένεται να διενεργηθούν σήμερα από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, διερευνά την υπόθεση.