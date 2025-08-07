Συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων των περιοχών που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στην Επαρχία Λεμεσού, είχε σήμερα, στις Κιβίδες, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σκοπός της σύσκεψης ήταν τόσο η ενημέρωση των Κοινοταρχών για την πορεία υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης όσο και η καταγραφή πρακτικών προβλημάτων που έχουν εντοπίσει η ίδιοι στην εφαρμογή των μέτρων και άλλων αιτημάτων που έχουν.



Σε σχέση με τα μέτρα που υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στην καταβολή του εφάπαξ ποσού, διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται αύριο, καθώς και στην πρόοδο της καταγραφής των ζημιών, η οποία διενεργείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και απλοποιημένες διαδικασίες. Ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε τα μέλη του ΕΤΕΚ για τη συνδρομή τους στην εκτίμηση του κόστους των ζημιών. «Αύριο θα ειδοποιηθούν οι πρώτοι δικαιούχοι, για να μεταβούν στην Επαρχιακή Διοίκηση και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Κληθείς να πει ποια είναι τα προβλήματα που καταγράφηκαν, ο κ. Υπουργός εξήγησε ότι τα προβλήματα που μεταφέρθηκαν δεν αφορούν συγκεκριμένα και μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών. «Υπάρχει η ανησυχία των Κοινοτήτων για την αποκατάσταση, για τον καθαρισμό, για τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν ενόψει του χειμώνα. Τους εξηγήσαμε ότι όλα αυτά έχουν τροχοδρομηθεί και προχωρούν. Έχει δοθεί έμφαση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να προχωρήσουμε τάχιστα όλα τα Υπουργεία που εμπλέκονται», υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου.



Ερωτηθείς αν τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στα μη αδειοδοτημένα υποστατικά, ο Υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι, σε συνεννόηση με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, με προτεραιότητα και με γρήγορες διαδικασίες, όσοι είναι σε οικιστικές περιοχές θα μπορούν να επικοινωνήσουν με συγκεκριμένα άτομα στον ΕΟΑ Λεμεσού, για να υποβάλουν αίτηση και μπορέσουν να αδειοδοτηθούν. Όπως εξήγησε ο κ. Υπουργός, όσοι είναι εκτός οικιστικών περιοχών, θα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία μέσω του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, το οποίο έχει διαβεβαιώσει ότι θα εξετάζει τις αιτήσεις κατά προτεραιότητα, ώστε οι περιπτώσεις που μπορούν να αδειοδοτηθούν, να λάβουν το συντομότερο δυνατό ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης. Όσες περιπτώσεις είναι αδύνατο να εξασφαλίσουν άδεια, θα λάβουν το 25% της αποζημίωσης, είπε ο κ. Υπουργός.



Απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι ο καθαρισμός των υλικών από τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι έχουν γίνει ακόμα και επιτάξεις των skips, έτσι ώστε, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, να προχωρήσει ο καθαρισμός. Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, στο ποσό της αποζημίωσης που δίνεται, καλύπτεται η αναδόμηση σε τιμές αγοράς και όχι μειωμένες που πιθανόν να ήταν λόγω της ηλικίας του κτηρίου, η αντισεισμική και στατική επάρκεια, η ενεργειακή αναβάθμιση και ο καθαρισμός των μπάζων, «ούτως ώστε ο καθένας να προβεί με τους δικούς του ρυθμούς πλέον στην αποκατάσταση των ζημιών». Εξήγησε πως στους κοινοτικούς χώρους έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία για καθαρισμό των μπάζων σε συνεννόηση με τις Κοινοτικές Αρχές, ενώ στις ιδιωτικές κατοικίες εναπόκειται στους ιδιοκτήτες ο ρυθμός που θα προχωρήσουν.



Κληθείς να πει αν ακούστηκαν εισηγήσεις, για να μην επαναληφθεί μια τέτοια καταστροφή στο μέλλον, ο κ. Υπουργός απάντησε καταφατικά, λέγοντας πως σε συνάντηση που θα έχει το μεσημέρι με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, θα δοθούν οδηγίες «ούτως ώστε να προχωρήσουν με επιπλέον καθαρισμούς είτε αγροτικών δρόμων είτε άλλων κτηρίων και περιμένω και κάποιες άλλες εισηγήσεις που μπορούμε να κάνουμε».

Για παράδειγμα, σημείωσε ο κ. Ιωάννου, έχει εντοπιστεί ένα πρόβλημα με τους κατασκηνωτικούς χώρους και θα σταλεί επιστολή, έτσι ώστε να υποβάλλεται απαραίτητα σχέδιο υγείας και ασφάλειας από τους διοργανωτές, καθώς και για να προβλέπεται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο μέσο, ώστε οι κατασκηνώσεις να εκκενώνονται έγκαιρα, αν παραστεί ανάγκη. «Άρα η πρόθεσή μας είναι κενά και αδυναμίες που έχουμε εντοπίσει, άμεσα να τα επιλύσουμε. Έχω σήμερα συνάντηση για να προχωρήσουμε με επίλυση. Τα υπόλοιπα καταγράφονται. Έχουμε δει, έχουμε ήδη παραδεχτεί ότι υπήρχαν αδυναμίες. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Στόχος είναι μέσα από την εξέταση όλων αυτών να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ώστε να μην επαναληφθούν», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εσωτερικών.



Σε ερώτηση εάν θα εξεταστεί η επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα, που είχε εκφραστεί ως εισήγηση από Κοινοτάρχη, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι οι αγροφύλακες μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό παράνομων σκυβαλλότοπων. Ωστόσο, ανέφερε, για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τα μέσα τεχνολογίας, όπως είναι τα drones.



Απαντώντας σε σχόλιο ότι οι κάτοικοι φοβούνται να καταγγείλουν άλλους συγχωριανούς τους που απορρίπτουν σκουπίδια σε παράνομους σκυβαλλότοπους, ο Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε πως υπάρχουν πρόνοιες στη σχετική νομοθεσία, που δίνουν συγκεκριμένο ρόλο και στις Τοπικές Αρχές, τονίζοντας πως όλοι πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία.