Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.



Ερωτηθείς αν βλέπει την Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση απάντησε «Δεν θεωρώ τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Τη βλέπω ως ομάδα αντίστασης», προσθέτονας ότι το Ισραήλ διαπράττει «πλήρη γενοκτονία» στη Γάζα, θεωρώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ως υπεύθυνο.





Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Ερντογάν στο Fox News:



