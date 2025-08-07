Μια ακόμη τραγική ιστορία ξεπροβάλλει μέσα απ' τις στάχτες και είναι αυτή της κ.Χρυστάλλας η οποία είναι καρκινοπαθής στο τέταρτο στάδιο και όπως λέει έχασε το σπίτι της στις φονικές πυρκαγιές της ορεινής Λεμεσού.

Η κ.Χρυστάλλα διέμενε στις Πάνω Κιβίδες και τώρα μέχρι το τέλος Αυγούστου διαμένει προσωρινά σε διαμέρισμα. Όπως λέει δυσκολεύεται λόγω της πάθησης να μετακινείται και έτσι ζητεί βοήθεια.

Η ιστορία της κ.Χρυστάλλας είναι εις γνώση των αρμοδίων και όπως ενημερώθηκε το SigmaLive απ' την ίδια την παθούσα, το πρωί της Πέμπτης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος θα πραγματοποιήσει επαφές στις πυρόπληκτες κοινότητες.