«Απαράδεκτη απόφαση» χαρακτήρισε o επικεφαλής της διεύθυνσης επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κυπριακό, το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε καταγγελίες για βιασμούς από Τούρκους στρατιώτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο.

Ο Μπουρχανετίν Ντουράν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καταδίκασε με σκληρή γλώσσα την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι περιέχει «αβάσιμους ισχυρισμούς» κατά των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Θεωρώ απαράδεκτη την απόφαση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κυπριακό, η οποία περιέχει αβάσιμους ισχυρισμούς κατά των ηρωικών Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεών μας, και την καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντουράν έκανε λόγο για «πολιτικού χαρακτήρα πρωτοβουλία», κατηγορώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι προσεγγίζει το Κυπριακό με «μεροληπτική αντίληψη» και ότι αγνοεί, όπως ισχυρίστηκε, τα «νόμιμα δικαιώματα» του ψευδοκράτους και των Τ/Κ.

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Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια τουρκική θέση περί «κυριαρχικής ισότητας» και «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» της λεγόμενης ‘τδβκ’, τονίζοντας ότι η Τουρκία, υπό την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν, θα συνεχίσει να στηρίζει το ψευδοκράτος «σε κάθε πλατφόρμα».

Αναφερόμενος στην τουρκική εισβολή του 1974, την οποία η Άγκυρα αποκαλεί «ειρηνευτική επιχείρηση», ο Ντουράν ισχυρίστηκε ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «έφεραν ειρήνη και ασφάλεια στο νησί», παρουσιάζοντας την Τουρκία ως «εγγυητή της ύπαρξης και του μέλλοντος του ‘τουρκοκυπριακού λαού’».

«Καμία απόφαση που λαμβάνεται με πολιτικά κίνητρα δεν θα μπορέσει να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, ούτε θα μπορέσει να επισκιάσει την αποφασιστική στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ