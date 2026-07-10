Ως ακόμη μία ένδειξη της «μονομερούς και μεροληπτικής στάσης» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κυπριακό χαρακτηρίζει η «προεδρία» την απόφαση με τίτλο «Οι επιπτώσεις της επέμβασης του 1974 στις Κύπριες γυναίκες και τα κορίτσια», η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στις 8 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», η απόφαση, η οποία, όπως αναφέρεται, ετοιμάστηκε υπό την εποπτεία Ελληνίδας Ευρωβουλευτού που είχε αναλάβει καθήκοντα εισηγήτριας, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη «μονομερή προσέγγιση και την προκατειλημμένη στάση» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στο Κυπριακό και στα γεγονότα στην Κύπρο. Προστίθεται ότι είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση για το θέμα των αγνοουμένων.

Η «προεδρία» ισχυρίζεται ότι η χρονική στιγμή υιοθέτησης της απόφασης, παραμονές της 52ης επετείου της τουρκικής εισβολής και ενώ, όπως αναφέρει, εντείνονται οι προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και επίτευξης μόνιμης λύσης, καταδεικνύει τον σκοπό που αυτή εξυπηρετεί.

«Τέτοιες προκλητικές ενέργειες, αντί να συμβάλλουν στη συμφιλίωση, παρεμποδίζουν τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες για λύση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υποστηρίζεται ακόμη ότι η απόφαση αποτελεί «απόπειρα επαναγραφής της Ιστορίας για πολιτικούς σκοπούς» και ότι τόσο η προσέγγιση που ακολουθήθηκε όσο και η διαδικασία έγκρισής της ήταν μονομερείς. Κατά την τουρκοκυπριακή ηγεσία, η απόφαση «δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό πέραν της υπονόμευσης του κύρους και της αξιοπιστίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και της πιθανότητας να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι αποφάσεις του».

Την ίδια απόφαση απορρίπτει ως «μεροληπτική, προκατειλημμένη και πολιτικά υποκινούμενη» και το «υπουργείο εξωτερικών», υποστηρίζοντας ότι αυτή «διαστρεβλώνει την τουρκική στρατιωτική επέμβαση του 1974» και στρέφεται εναντίον της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Επαναλαμβάνοντας την τουρκική θέση για τα γεγονότα του 1974, αναφέρει ότι η Τουρκία επενέβη μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, κάνοντας χρήση, όπως υποστηρίζει, των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως. Ισχυρίζεται επίσης ότι η επέμβαση «απέτρεψε μια πιθανή μαζική σφαγή» και διασφάλισε την ασφάλεια και την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Τουρκοκύπριες «βουλευτές» είχαν αποστείλει επιστολές στην πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς πριν από την έγκριση του ψηφίσματος.

Το «υπουργείο» ισχυρίζεται ότι η απόφαση καταδεικνύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα «έχουν προ πολλού απολέσει την αμεροληψία τους» στο Κυπριακό και χαρακτηρίζει παρόμοια ψηφίσματα «άνευ ισχύος και νομιμοποίησης».

Καταλήγοντας, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκαταλείψει, όπως αναφέρει, τις μονομερείς προσεγγίσεις και επαναλαμβάνει τη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς υπέρ λύσης που θα βασίζεται στην «κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς» των δύο πλευρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ