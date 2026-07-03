Ξεβράστηκε φάλαινα σε ακτή στο κατεχόμενο χωριό Βουνό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Kibrisgazetesi πρόκειται για ακόμα μία περίπτωση φάλαινας που ξεβράστηκε στις ακτές του νησιού.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ των πιθανών αιτιών συγκαταλέγονται οι ασθένειες, η θαλάσσια ρύπανση, οι συγκρούσεις με πλοία, τα εγκαταλελειμμένα δίχτυα, ο υποβρύχιος θόρυβος και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ η επιστημονική διερεύνηση κάθε περιστατικού έχει μεγάλη σημασία.









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