Χωρίς επεισόδια καύσωνα και χωρίς να εκδοθούν προειδοποιήσεις κύλησε ο Ιούνιος στην Κύπρο, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, σύμφωνα με τον Μετεωρολογικό Λειτουργό Μιχάλη Μούσκο. Όπως εξήγησε, οι ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες παρέμειναν εγκλωβισμένες στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αποτέλεσμα η Κύπρος να παραμείνει εκτός έντονων θερμών εισβολών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο ίδιος ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν τις επόμενες ημέρες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 37 βαθμούς σήμερα και τους 38 αύριο στο εσωτερικό.

Στα περισσότερα παράλια η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια παράλια θα φτάσει τους 34 βαθμούς σήμερα και τους 36 αύριο, λόγω των ανέμων που πνέουν από το εσωτερικό προς τις βόρειες ακτές.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θα παρατηρείται αυξημένη υγρασία, κυρίως στα παράλια και σε ανατολικές περιοχές, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό τοπικής αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, φαινόμενα που διαλύονται κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη αναμένεται αστάθεια, με αυξημένες πιθανότητες για μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η περιοχή της χερσονήσου της Καρπασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, της τάξης των τριών βαθμών, μέχρι τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί περίπου στους 35 βαθμούς και να παραμένει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη, δηλαδή λίγο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, διαφαίνεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με πιθανότητα ο υδράργυρος να αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς, τιμές που χαρακτηρίζονται ως φυσιολογικές για τον μήνα Ιούλιο.







Διαβάστε επίσης: Ελ Νίνιο: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για ισχυρό φαινόμενο-Τι λένε οι προβλέψεις για ΕΕ





