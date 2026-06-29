Στα κατεχόμενα λιμάνια Κερύνειας και Αμμοχώστου θα ελλιμενιστούν παράνομα δύο τουρκικά πολεμικά πλοία την 1η Ιουλίου, στο πλαίσιο της «ημέρας ναυτιλίας και καμποτάζ», όπως ανακοινώθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «διοίκησης των δυνάμεων ασφαλείας» που μεταδόθηκε από ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα, πρόκειται για το περιπολικό πλοίο "TCG Karadeniz Ereğli" και την πυραυλάκατο "TCG Tufan" των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων.



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Πηγή: ΚΥΠΕ