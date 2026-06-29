Ειδική αναφορά στη Λευκωσία έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε στελέχη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), στο πλαίσιο ομιλίας του για τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας.

«Μην ξεχνάτε, η Λευκωσία σας κοιτάζει», δήλωσε ο Ερντογάν, εντάσσοντας την κυπριακή πρωτεύουσα στη λεγόμενη «γεωγραφία της καρδιάς», έναν όρο που χρησιμοποιεί η τουρκική ηγεσία για περιοχές με τις οποίες θεωρεί ότι διατηρεί ιστορικούς, πολιτισμικούς ή θρησκευτικούς δεσμούς.

Στην ίδια αναφορά συμπεριέλαβε το Μπακού, το Σαράγεβο, τα Σκόπια, το Πρίζρεν, τη Βαγδάτη και τη Βασόρα, υποστηρίζοντας ότι οι περιοχές αυτές βλέπουν την Τουρκία ως σημείο αναφοράς.

«…Εσείς είστε η ελπίδα του Μογκαντίσου, του Χαρτούμ, της Βηρυτού, της Τρίπολης της Συρίας και της Τρίπολης της Λιβύης. Μην ξεχνάτε, η Λευκωσία κοιτάζει σε εσάς. Το Μπακού κοιτάζει σε εσάς. Το Σαράγεβο, τα Σκόπια, η Πρίζρεν, η Βαγδάτη και η Βασόρα κοιτάζουνσε εσάς. Μην ξεχνάτε, εμείς είμαστε ένα κίνημα που δεν έχει μόνο τις προσευχές και τη στήριξη του δικού μας λαού, αλλά και εκατοντάδων εκατομμυρίων αδελφών μας στη γεωγραφία της καρδιάς μας», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι «η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την ίδια την Τουρκία» και χαρακτήρισε το AKP «ένα κόμμα πολύ μεγαλύτερο από τα μέλη του».

Υποστήριξε επίσης ότι το κόμμα του αποτελεί ελπίδα όχι μόνο για τα 86 εκατομμύρια των Τούρκων πολιτών, αλλά και για την ευρύτερη μουσουλμανική κοινότητα.

«Η μοναδική ελπίδα της Γάζας είστε εσείς. Είστε η ελπίδα της Δαμασκού, του Χαλεπίου, του Μογκαντίσου, του Χαρτούμ, της Βηρυτού, της Τρίπολης του Λιβάνου και της Τρίπολης της Λιβύης», δήλωσε.

«Είμαστε ένα κίνημα που λαμβάνει όχι μόνο τις προσευχές και τη στήριξη του δικού μας λαού, αλλά και εκατοντάδων εκατομμυρίων αδελφών μας στη γεωγραφία της καρδιάς μας», πρόσθεσε ο Ερντογάν.



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Πηγή: ΚΥΠΕ