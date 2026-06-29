Δεν έχει παγώσει τίποτα στο Κυπριακό και ευελπιστούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε που δεν είναι άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών, είπε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή μετονομασίας της λεωφόρου Αργυρουπόλεως, στον Στρόβολο, σε λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια.

Σε ερώτηση αν η καθυστέρηση στο πρόγραμμα της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σημαίνει ότι παγώνει η διαδικασία στο Κυπριακό μέχρι να ολοκληρώσει τις επαφές της, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας πως «το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν παγώνει η προσπάθεια, η προσπάθεια συνεχίζεται».

«Η κ. Ολγκίν θα μεταβεί στις 13 Ιουλίου (στις Βρυξέλλες), είναι και η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι διεργασίες, με στόχο να συγκληθεί μια διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών», επεσήμανε. «Άρα, δεν έχει παγώσει τίποτε, συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια, στηρίζουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΓΓ και ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση από όλους», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, επικεντρωνόμαστε, έχουμε συνεχώς επαφές και στην Κύπρο και στη Νέα Υόρκη, και σε επίπεδο ΕΕ, με ένα και μοναδικό στόχο, να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «αυτή η κινητικότητα ξεκίνησε μέσα από τις δικές μας προσπάθειες και η ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ με τα Συμπεράσματα του Απρίλη το 2024 και ο διορισμός προσωπικού απεσταλμένου».

«Είχαμε πει από την αρχή ότι στόχος μας ήταν να συνδέσουμε τις ενδεχόμενες εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, όπως η Τουρκία θεωρεί στρατηγικό στόχο την πρόοδο σε αυτή τα θέματα, με το Κυπριακό. Υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, ευελπιστούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε που δεν είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ