Ανακοίνωση εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σχετικά με τη συμμετοχή έργου του Τουρκοκύπριου καλλιτέχνη Emin Çizenel στην έκθεση «A Slight Indisposition» που εγκαινιάστηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας – NiMAC, συνεργασία Ίδρυμα Πιερίδη.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το Υφυπουργείο επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην οργάνωση, χρηματοδότηση ή επιμέλεια της συγκεκριμένης έκθεσης.

Το έργο του Emin Çizenel με τίτλο «A Lost Moment», τονίζεται στην ανακοίνωση, αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2007 και έκτοτε ανήκει στην Κρατική Συλλογή Έργων Τέχνης. Η ένταξη ενός έργου στην Κρατική Συλλογή δεν συνιστά πολιτική επιδοκιμασία ούτε ταύτιση με θέσεις, πράξεις ή συμβολισμούς που συνδέονται με τον/την δημιουργό του, προστίθεται.

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«Η Κρατική Συλλογή Έργων Τέχνης δημιουργήθηκε αρχικά από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και ο εμπλουτισμός της συνεχίζεται, από τον Ιούλιο του 2022 – όταν και ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Πολιτισμού – από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού. Σκοπός ήταν και παραμένει η δημιουργία μιας Κρατικής Συλλογής έργων τέχνης μέσα από την οποία να τεκμηριώνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πορεία της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα», σημειώνει η ανακοίνωση.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, προστίθεται, αντιλαμβάνεται πλήρως τις εύλογες ευαισθησίες που υπάρχουν στην κυπριακή κοινωνία, ιδιαίτερα όταν ένα πρόσωπο φαίνεται να έχει συνδεθεί με σύμβολα του κατοχικού καθεστώτος. Αναγνωρίζει την καλλιτεχνική ελευθερία των επιμελητών μιας έκθεσης χωρίς ασφαλώς να παραγνωρίζει την ιστορική μνήμη, την παράνομη τουρκική κατοχή και το πολιτικό βάρος τέτοιων συμβόλων.