Το έργο «A Lost Moment» του καλλιτέχνη Emin Çizenel, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης σχετικά με την έκθεση «A Slight Indisposition», αποτελεί μέρος της Κρατικής Συλλογής και αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία περί το 2007, ενώ έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα σε άλλες εκθέσεις χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα, διευκρινίζει το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMAC).

Σε ανακοίνωσή του, το NiMAC τονίζει ότι η έκθεση δεν αποτελεί προσωπική έκθεση οποιουδήποτε καλλιτέχνη, αλλά περιλαμβάνει έργα πολλών Κυπρίων και ξένων δημιουργών. Αναφέρει επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο παραχωρήθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών αποκλειστικά για τις ανάγκες της έκθεσης.

Παράλληλα, το NiMAC αναφέρει ότι, όπως και τα υπόλοιπα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου Λευκωσίας, απολαμβάνει πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία, σημειώνοντας ότι οι εκδηλώσεις και τα επιμέρους έργα που παρουσιάζονται δεν εξετάζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

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Το Κέντρο ανακοινώνει ακόμη ότι θα αξιολογήσει το θέμα σε έκτακτη συνεδρίαση, στη βάση της θεσμικής του δομής και της αποστολής του.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, σε ανάρτησή του στο Facebook, διευκρινίζει ότι η έκθεση δεν αποτελεί εκδήλωση του Δήμου Λευκωσίας αλλά του NiMAC και ότι ο Δήμος δεν είχε εμπλοκή στην ετοιμασία ή την επιμέλειά της.

Ο Δήμαρχος αναφέρει επίσης ότι δεν γνώριζε για την έκθεση, δεν παρέστη στα εγκαίνια και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας δεν εγκρίνει, κατά κανόνα, τα έργα που εκτίθενται σε κέντρα τεχνών ή μουσεία.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί έγκαιρα από τη διοίκηση του NiMAC, προσθέτοντας ότι κατά την εξέτασή του θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι εύλογοι προβληματισμοί που διατυπώθηκαν στη δημόσια συζήτηση.

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Πηγή: ΚΥΠΕ