Θέση για το ζήτημα που προέκυψε με την έκθεση του NiMac έλαβε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, διευκρινίζοντας ότι ο Δήμος Λευκωσίας δεν είχε καμία εμπλοκή στην οργάνωση ή την επιμέλειά της.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Προύντζος αναφέρει ότι η έκθεση αποτελεί εκδήλωση του NiMac και όχι του Δήμου Λευκωσίας, επισημαίνοντας πως ο ίδιος δεν είχε γνώση της διοργάνωσης, δεν παρευρέθηκε στα εγκαίνιά της, ενώ σημειώνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει, ούτε αναμένεται να εγκρίνει, τα έργα που παρουσιάζονται σε εκθέσεις κέντρων τεχνών ή μουσείων.

Παράλληλα, παραπέμπει στη σχετική ανακοίνωση του NiMac, από την οποία παραθέτει αυτούσιο απόσπασμα ότι το έργο «A Lost Moment» του καλλιτέχνη Emin Çizenel αποτελεί μέρος της Κρατικής Συλλογής, αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία περίπου το 2007 και παραχωρήθηκε στο NiMac αποκλειστικά για τις ανάγκες της έκθεσης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο έχει παρουσιαστεί πολλές φορές σε άλλες εκθέσεις χωρίς να έχει προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα.

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Λευκωσίας υπογραμμίζει ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί έγκαιρα από τη διοίκηση του NiMac, ώστε κατά τη διαδικασία αυτή να αξιολογηθούν οι εύλογοι προβληματισμοί που διατυπώθηκαν στη δημόσια συζήτηση.

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