Αντιδράσεις προκάλεσε η έκθεση «A Slight Indisposition», που εγκαινιάστηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMAC), συνεργασία Ίδρυμα Πιερίδη, με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας «Δυτική Λευκωσία» και της τηλεόρασης «ΒΕΡΓΙΝΑ» Γιώργο Τάττη να καταγγέλλει περιστατικό προπηλακισμού κατά την προσπάθειά του να ζητήσει διευκρινίσεις από την επιμελήτρια της έκθεσης.

Στην έκθεση φαίνεται να συμμετέχει μάλιστα και ο Τουρκοκύπριος καλλιτέχνης Emin Cizenel, ο οποίος συνδέεται με τη δημιουργία της κατοχικής σημαίας και με συμμετοχή σε θεσμούς του ψευδοκράτους.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει επίσης ότι επιμελήτρια της έκθεσης είναι η Esra Plumer Bardak, η οποία συμμετέχει στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό, ενώ, όπως υποστηρίζει, έχει και ρόλο σε πολιτιστική μονάδα του κατοχικού καθεστώτος.

Αξίζει να σημειωθεί πως έξω από τον εκθεσιακό χώρο πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία από έναν Τουρκοκύπριο καλλιτέχνη και την Ιρανή σύντροφό του (ΦΩΤΟ), οι οποίοι κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Stop Normalizing the Occupation, Art Washing».

Ο κ. Τάττης αναφέρει ότι όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις από την επιμελήτρια για τη συμμετοχή του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, εκείνη απάντησε πως πρόκειται για «έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη».

Στη συνέχεια, συμφωνα με το βίντεο που ανήρτησε, επιχείρησε να της απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή των συμμετεχόντων και το επαγγελματικό της υπόβαθρο.

Τ/κ άνδρας που συνόδευε την επιμελήτρια τον πλησίασε, πέταξε το κινητό τηλέφωνό του στο έδαφος και τον εμπόδισε να συνεχίσει τη βιντεοσκόπηση, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, βρισκόταν σε δημόσιο χώρο.

H ανάρτηση του Αντιδήμαρχου Λευκωσίας

Τη θέση ότι η έκθεση στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών του Δήμου Λευκωσίας θα έπρεπε να ακυρωθεί, λόγω συμμετοχής καλλιτέχνη που φέρεται να σχεδίασε τη σημαία του ψευδοκράτους, εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Χρύσανθος Φάκας, λέγοντας ωστόσο πως αυτό «δεν συνέβη».

Σε ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, αναφέρει ότι από την Παρασκευή 26 Ιουνίου, «μόλις περιήλθε σε γνώση μου η ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων, σύμφωνα με την οποία επρόκειτο να εγκαινιαστεί στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών του Δήμου Λευκωσίας έκθεση καλλιτέχνη που φέρεται να σχεδίασε τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πενταδάκτυλο, ξεκαθάρισα αμέσως τη θέση μου ότι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονταν, η συγκεκριμένη έκθεση θα έπρεπε να ακυρωθεί» όμως «δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συνέβη».