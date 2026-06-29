Ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης περιέγραψε στην Εκπομπή Πρωτοσέλιδο του Σίγμα το περιστατικό που σημειώθηκε έξω από την επίμαχη έκθεση «A Slight Indisposition», που εγκαινιάστηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMAC), στη Λευκωσία, στην οποία συμμετείχαν έργα του Τουρκοκύπριου καλλιτέχνη Εμίν Τζιζενέλ, δημιουργού της σημαίας του ψευδοκράτους.

Όπως ανέφερε, έξω από τον χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη ειρηνική διαμαρτυρία από δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι κρατούσαν πανό κατά της «κανονικοποίησης της κατοχής μέσω της τέχνης». Ο ίδιος παρέμεινε στο σημείο ως δημοσιογράφος, επιδιώκοντας να ζητήσει εξηγήσεις από τους διοργανωτές.

Σύμφωνα με τον κ. Τάττη, όταν η επιμελήτρια της έκθεσης αποχωρούσε, δέχθηκε ερώτηση για τη συμμετοχή του συγκεκριμένου καλλιτέχνη και απάντησε ότι πρόκειται για «έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη», απορρίπτοντας ότι τίθεται θέμα λογοκρισίας.

Ο δημοσιογράφος επιχείρησε να καταγράψει τις απαντήσεις της στην κάμερα και να της υποβάλει ερωτήματα σχετικά με τη διοργάνωση της έκθεσης, τη συμμετοχή του συγκεκριμένου καλλιτέχνη και το επαγγελματικό της υπόβαθρο. Υποστήριξε ότι δεν έλαβε απαντήσεις και πως στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από άνδρα που συνόδευε την επιμελήτρια, ο οποίος έριξε το κινητό του στο έδαφος, παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει πως είναι δημοσιογράφος και βρισκόταν σε δημόσιο χώρο.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η έκθεση, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχαν υπάρξει έγκαιρες παρεμβάσεις ώστε να αποτραπεί η φιλοξενία έργων που, κατά την άποψή του, συμβάλλουν στην έμμεση νομιμοποίηση του ψευδοκράτους. Τόνισε ακόμη ότι το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας αποτελεί χώρο του Δήμου και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι το περιστατικό αναδεικνύει ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη στάση της πολιτικής και καλλιτεχνικής ελίτ απέναντι στο Κυπριακό, εκφράζοντας την άποψη ότι η τέχνη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την έμμεση νομιμοποίηση της κατοχής.





Αντιδήμαρχος Λευκωσίας: Ζήτησα να ακυρωθεί η έκθεση, αλλά δεν έγινε



Παράλληλα ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Χρύσανθος Φάκας, εξέφρασε τη θέση ότι είχε ζητήσει την ακύρωση της επίμαχης έκθεσης στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, σημειώνοντας πως το αίτημά του δεν υιοθετήθηκε.

Ο κ. Φάκας ανέφερε ότι ενημερώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, μέσω ανακοίνωσης του Κινήματος Οικολόγων, σύμφωνα με την οποία στην έκθεση συμμετείχε καλλιτέχνης που φέρεται να είχε εμπλακεί στη δημιουργία του συμβόλου στα κατεχόμενα στον Πενταδάκτυλο.

Όπως είπε, ενημέρωσε άμεσα τον δήμαρχο και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να διερευνηθεί κατά πόσο οι πληροφορίες ήταν αληθείς, πριν από τη διεξαγωγή της έκθεσης.

Ο κ. Φάκας διευκρίνισε ότι το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών διαθέτει δικό του διοικητικό συμβούλιο και ότι, υπό κανονικές συνθήκες, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενημερώνεται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στους χώρους του Δήμου. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Δήμος μπορεί να παρέμβει.

«Δεν πρόκειται για λογοκρισία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αφορά τη χρήση δημοτικού χώρου που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους πολίτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα έπρεπε να φιλοξενηθεί σε δημοτικό κτήριο έκθεση με έργα καλλιτέχνη που φέρεται να συνδέεται με τη δημιουργία του συμβόλου στον Πενταδάκτυλο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπήρχε ομοφωνία επί του θέματος και ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να εκφράσει τη θέση του Δημάρχου Λευκωσίας, παραπέμποντας στον ίδιο για τις σχετικές απαντήσεις.

Η έκθεση συνεχίζεται κανονικά, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με επίκεντρο τα όρια μεταξύ καλλιτεχνικής ελευθερίας και δημόσιου συμφέροντος.







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