Τη θέση του σχετικά με την έκθεση που φιλοξενείται στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών του Δήμου Λευκωσίας εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας.

Όπως αναφέρει, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου, μόλις πληροφορήθηκε την ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων, σύμφωνα με την οποία επρόκειτο να εγκαινιαστεί έκθεση καλλιτέχνη που φέρεται να σχεδίασε τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πενταδάκτυλο, ξεκαθάρισε άμεσα τη θέση του.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονταν, η συγκεκριμένη έκθεση θα έπρεπε να ακυρωθεί.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, αυτό δεν συνέβη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συνέβη».

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Διαχωρίζει τη θέση του ο ΔΗΣΥ

Την ίδια ώρα, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λευκωσίας εκφράζει τη δυσαρέσκεια και την ξεκάθαρη διαφωνία της για τη φιλοξενία έργου καλλιτέχνη σε έκθεση στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών.

«Ο εν λόγω καλλιτέχνης φέρεται να έχει φιλοτεχνήσει τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πενταδάκτυλο», τονίζει.