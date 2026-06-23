Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η δική μας πλευρά είναι προσηλωμένη στην επανέναρξη του διαπραγματεύσεως στο συμφωνημένο πλαίσιο, στο σημείο που σταματήσαμε για να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου κληθείσα να σχολιάσει την ανάρτηση του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν και κατά πόσο είναι εφικτή η σύγκλιση μιας συνάντησης 5+5 και ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω το τι λέει ο κ. Έρχιουρμαν, μπορώ όμως να γνωρίζω το τι έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Συμβούλιο, μπορώ να γνωρίζω το αποτέλεσμα και το δικό μας προσωπικών επαφών», ανέφερε η κ. Δημητρίου μετά από εθιμοτυπική συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου στη Αρχιεπισκοπή. Εκτιμώ, συνέχισε, ότι όλοι όσοι πραγματικά νοιάζονται για την επίλυση του Κυπριακού «και όχι για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο βοηθούν ή συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή, την οποία εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο, πρόσθεσε.

Σε σχόλιο ότι αυτό που διαπιστώνεται από τις δημόσιες τουλάχιστον αναφορές εκατέρωθεν είναι ότι «δεν είμαστε στο ίδιο σημείο, η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή πλευρά, πόσο δε η Άγκυρα» η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι γι’ αυτό γίνονται οι επαφές «και της κ. Ολγκίν και οι δικές μας και συζητάμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Γι’ αυτό λέμε, πρόσθεσε, ότι στο τέλος της μέρας θα φανεί το αποτέλεσμα, αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. «Εκεί είναι τα δεδομένα, υπάρχουν οι συγκλίσεις, υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει η βάση διαπραγμάτευσης, υπάρχουν αυτά στο τραπέζι τα οποία συζητούνται, ξέρουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, εκεί είναι επικεντρωμένες οι προσπάθειες μας, και ακριβώς εμείς, η δική μας πλευρά, σε αυτό είναι αμετάθετη κι έτσι θα προχωρήσουμε», σημείωσε.

Δεν εξαρτώνται βεβαίως από εμάς όλα, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, σημειώνοντας ότι αυτό είναι δεδομένο, σημειώνοντας ότι τώρα γίνονται συζητήσεις για τα ευρωτουρκικά και γι’ άλλα ζητήματα. Το Κυπριακό, είπε, δεν πρέπει ποτέ να διαβάζεται μονομερώς, επηρεάζεται από εξελίξεις είτε στην περιοχή, είτε ευρύτερα και θα πρέπει να γίνουν σωστές διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις.

Η κ. Δημητρίου είπε επίσης ότι είχε μια εθιμοτυπική συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο με την ευκαιρία της επανεκλογής της στην Προεδρία της Βουλής κατά την οποία συζήτησαν ευρύτερα ζητήματα που άπτονται της πολιτικής κατάστασης «την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε».

«Ο σεβασμός είναι δεδομένος και είμαστε εκεί ακριβώς όπου μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και βεβαίως ο καθένας να υπηρετεί τον θεσμό του και τον ρόλο του ως επιβάλλεται και ως υποχρεούται», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης: Σκληρή επίθεση Μπαχτσελί σε ΕΕ για Κυπριακό και Ανατολική Μεσόγειο (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: ΚΥΠΕ