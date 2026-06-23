Νέες αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υπέρ της τουρκικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο και τα κατεχόμενα εξαπέλυσε ο ηγέτης του τουρκικού εθνικιστικού κόμματος MHP,Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Μπαχτσελί ανέφερε ότι «όσοι στήνουν ενέδρες στους Τούρκους πρέπει να γνωρίζουν ότι θα καταλήξουν οι ίδιοι θηράματα», υιοθετώντας ιδιαίτερα σκληρή ρητορική.

Αναφερόμενος στην ΕΕ, υποστήριξε ότι η περίοδος κατά την οποία, όπως είπε, «κάποιοι έριχναν λάσπη στις πολιτικές μας για τη Γαλάζια Πατρίδα και το ψευδοκράτος και ταυτόχρονα περίμεναν συνεργασία από την Άγκυρα έχει τελειώσει».

«Ας γράφουν όσο θέλουν στις Βρυξέλλες. Αυτό που ακούγεται από την Άγκυρα είναι μόνο η ηχώ της έλλειψης λογικής τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, στρέφοντας τα βέλη του προς την ευρωπαϊκή κριτική για τις τουρκικές θέσεις στο Κυπριακό και στην Ανατολική Μεσόγειο.



