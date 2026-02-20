Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε τη νέα Ισπανίδα Πρέσβη ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς συνεργασίας, ώστε οι παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο.

Η Κύπρος και η Ισπανία μπορεί να βρίσκονται σε αντίθετα γεωγραφικά άκρα της Ευρώπης, ωστόσο οι στρατηγικές μας προοπτικές συνάδουν με βαθύ και διαρκή τρόπο, συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο και ότι μέσω του πλαισίου MED9 οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για την προώθηση μιας ισχυρότερης και πιο συνεκτικής ευρωπαϊκής απάντησης στις κοινές προκλήσεις, από τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή έως την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα.

«Η Mare Nostrum, που συνδέει τους λαούς μας εδώ και αιώνες, συνεχίζει να διαμορφώνει τις προτεραιότητές μας και να ενισχύει την κοινή μας ευθύνη για την προώθηση της σταθερότητας, του διαλόγου και της συνεργασίας», σημείωσε περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η συχνότητα των επαφών υψηλού επιπέδου τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει το βάθος και τη δυναμική της εταιρικής σχέσης, αναδεικνύοντας τις επισκέψεις του Ισπανού Πρωθυπουργού στην Κύπρο, καθώς και τη δική του επίσκεψη στη Μαδρίτη τον περασμένο Απρίλιο, ως απόδειξη της πολιτικής βούλησης και των δύο πλευρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους.

Πρόσθεσε ότι η επικείμενη επίσκεψη του Βασιλιά Φιλίππου ΣΤ' στην Κύπρο το 2027, που συμπίπτει με την 60ή επέτειο της καθιέρωσης διπλωματικών σχέσεων, «θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο και ισχυρή απόδειξη του αμοιβαίου σεβασμού και της φιλίας που συνδέουν τις δύο χώρες μας».

Σε πρακτικό επίπεδο, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, σημειώνοντας ότι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η Κύπρος είναι έτοιμη να προωθήσει τη δομημένη διμερή συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω ενός Διμερούς Προγράμματος Αμυντικής Συνεργασίας και με την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της ΕΕ. Οι πρακτικές συνέργειες σε τομείς όπως η αεροπυρόσβεση και η έρευνα και διάσωση, όπου και οι δύο χώρες διαθέτουν πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη, μπορούν να αποφέρουν απτά αμοιβαία οφέλη, σχολίασε σχετικά.

Στον οικονομικό τομέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Ισπανία είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου και ότι οι ισπανικές εταιρείες διερευνούν όλο και περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρει η δυναμική και ανθεκτική οικονομία μας, προσθέτοντας ότι, ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ιδίως στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα συστήματα αποθήκευσης και το ανανεώσιμο υδρογόνο, τομείς στους οποίους η Ισπανία κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη.

«Η πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της σχέσης μας. Η παρουσία του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Κύπρο, η επέκταση της πιστοποίησης της ισπανικής γλώσσας στο δημόσιο εκπαιδευτικό μας σύστημα, καθώς και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων αντανακλούν την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση των διαπροσωπικών δεσμών», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες, οι μεγάλες εκθέσεις και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές και στις δύο χώρες υπογραμμίζουν περαιτέρω το βάθος των διμερών ιστορικών και πνευματικών δεσμών, ενώ οι τουριστικές ροές μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας βρίσκονται επίσης σε ανοδική πορεία, με την κυπριακή πλευρά να παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της συνδεσιμότητας, αναγνωρίζοντας ότι οι άμεσες συνδέσεις φέρνουν τους δύο λαούς πιο κοντά με τον πιο απτό και ουσιαστικό τρόπο.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τη συνεπή θέση αρχών της Ισπανίας στο κυπριακό πρόβλημα. «Εκτιμούμε την αταλάντευτη υποστήριξη της Ισπανίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για μια συνολική λύση σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος μας παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση βασισμένη σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και τις αξίες και αρχές της ΕΕ. Σε αυτή την προσπάθεια, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική», τόνισε.

«Η Κύπρος και η Ισπανία συνδέονται όχι μόνο γεωγραφικά και ιστορικά, αλλά και με ένα κοινό όραμα: μια αποφασιστική δέσμευση στον πολυμερισμό, στην ενότητα της Ευρώπης και στη διαρκή δύναμη του διαλόγου για την υπέρβαση των διαιρέσεων. Καθώς προσβλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο των διμερών μας σχέσεων, είμαι βέβαιος ότι, υπό την ηγεσία σας, η συνεργασία μας θα συνεχίσει να εμβαθύνεται και να διευρύνεται σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αντανακλώντας τα ισχυρά θεμέλια και τις κοινές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες μας. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην Κύπρο και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην αποστολή σας», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Ισπανίδα Πρέσβης εξέφρασε την αποφασιστικότητά της να υπηρετήσει με αφοσίωση και ενέργεια προς όφελος και των δύο χωρών.

«Τον επόμενο χρόνο θα γιορτάσουμε την 60ή επέτειο της καθιέρωσης των διπλωματικών σχέσεων και, κοιτάζοντας πίσω, τα επιτεύγματα είναι εξαιρετικά σε όλους τους τομείς και ο διάλογος μεταξύ Μαδρίτης και Λευκωσίας αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα», συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται γεωγραφικά στα αντίθετα άκρα της ηπείρου και αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις που απορρέουν από τη γεωγραφική τους θέση, η Κύπρος στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου και η Ισπανία στο δυτικό.

Σημείωσε επίσης ότι, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι δύο χώρες συμβάλλουν στον πλούτο και την πολυμορφία της, και η κοινή τους ιδιότητα μέλους έχει αποδειχθεί ένα μοναδικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, επισημαίνοντας ότι οι ισπανικές εταιρείες βλέπουν με αισιοδοξία τις δυνατότητες που προσφέρει η δυναμική οικονομία του νησιού.

«Αναμφίβολα, τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης εντατικοποιηθεί οι διμερείς μας σχέσεις, με σημαντικό αριθμό συναντήσεων και επισκέψεων υψηλού επιπέδου και από τις δύο πλευρές. Η τρέχουσα προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ παρέχει μια άλλη ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ των αρχών και των ανώτερων αξιωματούχων των χωρών μας σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, το γεγονός ότι και οι δύο χώρες μας είναι μέλη της ομάδας Med-9 έχει συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας δεσμών», συνέχισε η κ. Alonso Frayle.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, είπε ότι οι φοιτητές από την Ισπανία προσελκύονται όλο και περισσότερο από το εξαιρετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον της Κύπρου, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για την ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ των λαών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δύο πολιτισμών και κοινωνιών και τη βελτίωση των επιλογών που έχουν οι δύο λαοί για να μάθουν τις ιστορικά συνυφασμένες γλώσσες τους.

Επιπλέον, επισήμανε ότι το γεγονός ότι οι δύο χώρες μοιράζονται το ίδιο οικοσύστημα καθιστά αναγκαία την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, με κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Ως στενή φίλη της Κύπρου, η Ισπανία ανησυχεί βαθιά για τη διαίρεση του νησιού από τη στρατιωτική επέμβαση του 1974 και τις οδυνηρές συνέπειες αυτής της διαίρεσης και για τις δύο κοινότητες. Υποστηρίζουμε θερμά την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, απαλλαγμένη από κάθε διεθνή παρέμβαση, και τις προσπάθειες της Γραμματείας του ΟΗΕ για μια “δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα”. Ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον, τα εμπλεκόμενα μέρη θα επαναλάβουν τη διαδικασία διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τόνισε σχετικά με το Κυπριακό.

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας έχουν μακρά ιστορία. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρέσβης στην Κύπρο, θα επιδιώξω να διατηρήσω και να εμβαθύνω περαιτέρω τις ήδη εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας. Τέλος, καθώς υποβάλλω τα διαπιστευτήριά μου, θα ήθελα να μεταφέρω στην Εξοχότητά σας τους θερμούς χαιρετισμούς του Βασιλιά της Ισπανίας, Φιλίππου ΣΤ', του ισπανικού έθνους και της Κυβέρνησής του, με την ευγενική παράκληση να τους μεταφέρετε στον κυπριακό λαό», κατέληξε η Ισπανίδα Πρέσβης.

«Μια λύση στο Κυπριακό θα έφερνε σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή»

Μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία που θα επανενώσει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους θα έφερνε σταθερότητα και ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε η νέα Πρέσβης της Ιταλίας, εκφράζοντας την ελπίδα της χώρας της ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα μπορέσει σύντομα να επαναρχίσει και να οδηγήσει σε λύση.

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά της την Παρασκευή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, η Πρέσβης Antonella Cavallari τόνισε ότι η Ιταλία, «ως στενός φίλος της Κύπρου και μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειές σας για την εξεύρεση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, βασισμένης στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο».

«Μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία που θα επανενώσει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους υπό το ίδιο εθνος θα έφερνε σταθερότητα και ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή, επομένως ελπίζουμε ειλικρινά ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων μπορεί σύντομα να επανεκκινήσει και να οδηγήσει στην πολύ αναγκαία λύση», είπε η Πρέσβης.

Στην αντιφώνησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την «εκτίμηση της Λευκωσίας για τη συνεπή και βασισμένη σε αρχές στήριξη της Ιταλίας για μια συνολική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Είπε επίσης ότι σύντομα θα επισκεφθεί την Ιταλία.

«Οι διμερείς μας σχέσεις διανύουν αυτή τη στιγμή μια ιδιαίτερα δυναμική φάση. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω εδραίωση του διαλόγου μας και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την επερχόμενη επίσημη επίσκεψή μου στη Ρώμη, ως μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση της κοινής μας ατζέντας και την προώθηση των κοινών μας στόχων», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Η Κύπρος, πρόσθεσε, αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με την Ιταλία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

«Η μακροχρόνια συνεργασία μας, μεταξύ άλλων μέσω κοινών ασκήσεων, επιχειρησιακής διευκόλυνσης και συντονισμού σε περιφερειακά σχήματα, αντικατοπτρίζει μια κοινή δέσμευση για σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Αναφερόμενος στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, είπε ότι αποτελούν έναν ακόμη στρατηγικό πυλώνα της συνεργασίας των δύο χωρών.

Σημειώνοντας ότι «η ανάπτυξη των πόρων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, με την ενεργό συμμετοχή Ιταλών ενδιαφερόμενων μερών, δεν είναι αποκλειστικά μια εμπορική επιχείρηση, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της ενεργειακής διαφοροποίησης, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης», είπε ότι «οι πρόσφατες συμφωνίες σχετικά με την ανάπτυξη του Οικοπέδου 6 υπογραμμίζουν την απτή πρόοδο που έχει επιτευχθεί».

Αναφερόμενος στην μακρά παρουσία ιταλικών αρχαιολογικών αποστολών στην Κύπρο, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι "οι κοινές μας προσπάθειες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η επερχόμενη κοινή έκθεση στη Ρώμη μαρτυρούν την κοινή πεποίθηση ότι η ήπια διπλωματία παίζει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, θέτοντας τα θεμέλια για βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας".

Εξάλλου, η νέα Ιταλίδα Πρέσβης ανέφερε στην ομιλία της ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινά συμφέροντα και στόχους, πρωτίστως τη σταθερότητα της ανατολικής Μεσογείου, η οποία περιλαμβάνει την προσέγγιση στα ζητήματα μετανάστευσης, αλλά και τις οικονομικές και πολιτικές πτυχές της αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων στην περιοχή και τη συμβολή που μπορούν να προσφέρουν και οι δύο χώρες στο πλαίσιο της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

«Η στρατηγική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο την καθιστά κρίσιμο παράγοντα, καθώς αποτελεί δίαυλο για υποθαλάσσια καλώδια και έναν από τους κύριους Ευρωπαίους κατόχους πετρελαίου και φυσικού αερίου», τόνισε.

Καταλήγοντας, η νέα Ιταλίδα Πρέσβης δήλωσε ότι θα «ενθαρρύνει μια ισχυρότερη ανταλλαγή μεταξύ ιταλικών και κυπριακών θεσμών και εταιρειών, βασιζόμενη στις κοινές προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας: στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της συνδεσιμότητας, των ενεργειακών και επικοινωνιακών υποδομών».

Εκτίμηση για στάση αρχών Αυστραλίας στο Κυπριακό

Η Κύπρος εκφράζει τη βαθιά εκτίμησή της για την στάση αρχών της Αυστραλίας στο Κυπριακό και τη διαρκή υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Παρασκευή, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Ύπατης Αρμοστή της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Emily Louise Pugin.

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη δεκαετή συμβολή της Αυστραλίας στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, «μια σαφή έκφραση της δέσμευσης της Αυστραλίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η Κύπρος και η Αυστραλία συνδέονται με μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας, που βασίζονται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και σταθερή δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

«Οι στενοί δεσμοί μεταξύ των λαών μας, και ιδίως η ζωντανή κυπριακή κοινότητα στην Αυστραλία, αποτελούν κεντρικό πυλώνα της σχέσης μας και μια διαρκή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών μας. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη διαρκή ανθρώπινη σύνδεση, η οποία συνεχίζει να στηρίζει και να εμπλουτίζει τις διμερείς μας σχέσεις», σημείωσε περαιτέρω.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα, η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ναυτιλία, η καινοτομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εκπαίδευση, ο τουρισμός και η διαχείριση κρίσεων, χαιρετίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τις ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από την επιτυχή σύναψη της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας. Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για την πρακτική συνεργασία της Αυστραλίας με την Κύπρο στον σχεδιασμό και τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών, καθώς και για τη συνεχή εμπιστοσύνη της στην Κύπρο ως αξιόπιστο εταίρο και κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης σε περιόδους περιφερειακών έκτακτων αναγκών.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος χαιρέτισε την πρόσφατη εποικοδομητική δέσμευση των αυστραλιανών αρχών όσον αφορά τις εισαγωγές χαλλουμιού, σημειώνοντας ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών αντανακλά την εμπιστοσύνη και τη στενή σχέση συνεργασίας που χαρακτηρίζουν τις διμερείς σχέσεις.

Πρόσθεσε ότι, σε πολυμερές επίπεδο, οι δύο χώρες διατηρούν θετικό ιστορικό συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, με την Κύπρο να παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχούς συντονισμού για την υποστήριξη των υποψηφιοτήτων και των πρωτοβουλιών της κάθε χώρας.

«Η Κύπρος εκφράζει τη βαθιά εκτίμησή της για την στάση αρχών της Αυστραλίας στο Κυπριακό και τη διαρκή υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αντανακλάται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη δεκαετή συμβολή της Αυστραλίας στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, «μία από τις πιο μακροχρόνιες ειρηνευτικές αποστολές της, η οποία αποτελεί σαφή έκφραση της δέσμευσης της Αυστραλίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

«Καθώς η Κύπρος ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με την Αυστραλία για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας και την προώθηση των κοινών μας προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών αγορών, της σταθερότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής πολυμερούς συνεργασίας», σημείωσε επιπλέον.

«Σας παρακαλώ να μεταφέρετε στον Εξοχότατο Πρωθυπουργό, κ. Anthony Albanese, και στον λαό της Αυστραλίας, τους θερμότερους χαιρετισμούς και ένα μήνυμα ειλικρινής φιλίας από την Κυβέρνηση και τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά θερμά στην Κύπρο και σας εύχομαι μια παραγωγική και επιτυχημένη θητεία», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Πρέσβης της Αυστραλίας δήλωσε ότι, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της, φέρει μαζί της τους ισχυρούς δεσμούς της ιστορίας και της αδελφοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και λαών.

«Η Αυστραλία είναι περήφανη που φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κυπριακή κοινότητα στο εξωτερικό. Η κυπριακή διασπορά έχει συμβάλει τα μέγιστα στον πολυπολιτισμικό ιστό της Αυστραλίας. Οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας αποτελούν τη βάση για μια ζωντανή και πολυδιάστατη διμερή σχέση», σημείωσε.

Οι μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ της Αυστραλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας βασίζονται σε κοινές αξίες και σε μια διαρκή δέσμευση για έναν κόσμο που διέπεται από δικαιώματα και κανόνες, όπου η κυριαρχία κάθε έθνους γίνεται σεβαστή, συνέχισε η κ. Pugin.

Πρόσθεσε ότι η Αυστραλία υποστηρίζει από καιρό και παραμένει προσηλωμένη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Η Αυστραλία είναι περήφανη για τη συμβολή της στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), η οποία ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί τη μακροβιότερη ειρηνευτική αποστολή της Αυστραλίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ», τόνισε.

«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη της Αυστραλίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σταθερή συνεργασία και την εκτεταμένη υποστήριξη προς τους Αυστραλούς πολίτες κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένης περιφερειακής αστάθειας. Ως νησιωτικά έθνη με ισχυρές δημοκρατίες, δίνουμε προτεραιότητα, εκτιμούμε και υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, τη σταθερότητα και τις ανοιχτές αγορές. Προσβλέπω στην ενίσχυση της οικονομικής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Αυστραλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει επί του παρόντος η Κύπρος στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετώ ως Ύπατη Αρμοστής της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, μια χώρα με την οποία η Αυστραλία μοιράζεται τη βαθύτερη και θερμότερη φιλία. Θα είμαι περήφανη εκπρόσωπος της Αυστραλίας και σταθερή φίλη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και προσβλέπω με μεγάλη εμπιστοσύνη στο ότι μαζί θα ενισχύσουμε περαιτέρω τους ήδη βαθιούς δεσμούς μεταξύ των εθνών και των λαών μας», κατέληξε η Αυστραλή πρέσβης.

Πηγή: ΚΥΠΕ