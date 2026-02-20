Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αποτελεί μέρος των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δεχόμενος την Παρασκευή τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κούβας, Rubén Pino Martínez, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε την εκτίμηση της Κύπρου για τη «συνεπή και βασισμένη σε αρχές θέση της Κούβας στο Κυπριακό και την υποστήριξή της στις προσπάθειές μας για την επίτευξη μιας διαρκούς, συνολικής και βιώσιμης λύσης, σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Επιπλέον, είπε ότι η Κύπρος βλέπει τις σχέσεις της με την Κούβα στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με την Κούβα. «Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αποτελεί μέρος των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο κύριος εμπορικός εταίρος της Κούβας και ένας από τους κύριους παρόχους ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας ΕΕ-Κούβας, η οποία βρίσκεται στο ένατο έτος προσωρινής εφαρμογής της, παρέχει τη βάση για δομημένη συνεργασία και διάλογο, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, προς το συμφέρον όλων των Κουβανών πολιτών.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, είπε ότι η Κύπρος και η Κούβα διατηρούν διπλωματικές σχέσεις εδώ και εξήντα πέντε χρόνια και ότι η Κούβα ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν την Κυπριακή Δημοκρατία μετά την ανεξαρτησία της, στις 22 Νοεμβρίου 1960.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, πρόσθεσε, «οι δύο χώρες μας έχουν καλλιεργήσει θερμούς και διαρκείς δεσμούς, οι οποίοι ενισχύθηκαν μέσω της διμερούς συνεργασίας σε διπλωματικό, τεχνικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο», προσθέτοντας ότι αυτή η συνεργασία έχει εμβαθύνει περαιτέρω με μια σειρά συμφωνιών και μνημονίων κατανόησης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η υγεία, ο τουρισμός, η επιστήμη και ο αθλητισμός, αντανακλώντας την κοινή μας δέσμευση για διεύρυνση και εμπλουτισμό της συνεργασίας μας.

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο Πρόεδρος, η παρουσία διπλωματικών αποστολών στη Λευκωσία και την Αβάνα, μαζί με Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας και στις δύο χώρες, έχει συμβάλει στη διατήρηση της διμερούς συνεργασίας και του συνεχούς διαλόγου.

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του, ο Πρέσβης της Κούβας αναφέρθηκε στα 65 χρόνια από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην υποστήριξη «που παρέχεται από τον κυπριακό λαό και την Κυβέρνηση υπέρ του ψηφίσματος που καταδικάζει τον άδικο, εγκληματικό και γενοκτονικό αποκλεισμό κατά του έθνους μου για περισσότερες από έξι δεκαετίες».

Αναφέρθηκε επίσης στη στάση αρχών που τηρεί η χώρα του στο Κυπριακό.

«Για χρόνια, η Κούβα γνωρίζει πώς να εκτιμά την σαφή αλληλεγγύη και φιλοξενία των Κυπρίων σε πολλαπλές καταστάσεις, εκτιμώντας αυτόν τον αμοιβαίο σεβασμό και θαυμασμό για την Κύπρο, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι διατηρούμε σταθερές τις θέσεις αρχής μας όσον αφορά την υπεράσπιση του δικαιώματος των κατοίκων της να έχουν ένα αξιοπρεπές, ευημερούν και ενισχυμένο έθνος, γεμάτο με πράξεις και αισθήματα ολοκλήρωσης και αξίες συνύπαρξης, ενωμένο με ένα ειρηνικό μέλλον», τόνισε ο Πρέσβης.

Τέλος, εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνεχίσει να ενισχύει τις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ακόμη και να "αποτρέψει —με την πάροδο του χρόνου— ότι τίποτα και κανείς δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη βαθιά και αμοιβαία θέλησή μας για κατανόηση, όπως μόνο δύο φιλικά έθνη μπορούν να κάνουν".

Πηγή: ΚΥΠΕ