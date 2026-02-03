Ως «πολύ χρήσιμο εργαλείο» για τον καταναλωτή παρουσίασε το e-Kalathi ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στο Σίγμα, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ενημέρωση και τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής πιέζει τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναγνώρισε ότι, παρότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει, «οι τιμές έχουν καρφωθεί ψηλά», σημειώνοντας ωστόσο πως είναι θετικό ότι η έντονα ανοδική πορεία έχει ανακοπεί. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέπεμψε σε παρεμβάσεις που, όπως είπε, αποσκοπούν στη στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού και στη συγκράτηση βασικών επιβαρύνσεων.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, οι πρώτοι μισθοί του 2026 ενσωματώνουν ήδη τα «νέα δεδομένα» της φορολογικής μεταρρύθμισης, με αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000. Όπως ανέφερε, η χώρα ήταν ήδη —κατά τον ίδιο— με από τα υψηλότερα αφορολόγητα στην ΕΕ, ενώ πλέον αυτό ενισχύεται περαιτέρω.

Ο κ. Λετυμπιώτης παρέπεμψε επίσης σε παραμέτρους που «προσμετρώνται» (όπως η σύνθεση οικογένειας και το στεγαστικό δάνειο), αλλά και σε κίνητρα/σχέδια για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μαζί με φοροελαφρύνσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και ενέργεια: «Στόχος η ανακούφιση»

Στην προσπάθεια περιορισμού της επιβάρυνσης από το κόστος ζωής, ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν μειωμένοι ή/και μηδενικοί συντελεστές ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, ενώ αναφέρθηκε και σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην ενέργεια.

Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό άξονα πολιτικής την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και —όπως είπε— την αξιοποίηση του «φυσικού πλούτου» της χώρας, με ειδική αναφορά στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Chevron – «Αφροδίτη»: «Τελικά στάδια οριστικής κατάληξης με το Ισραήλ»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ΑΟΖ, ο κ. Λετυμπιώτης στάθηκε στην ανακοίνωση/κινητικότητα που αφορά την Chevron και το κοίτασμα Αφροδίτη, λέγοντας ότι η Λευκωσία βρίσκεται «στα τελικά στάδια της οριστικής κατάληξης» μαζί με το Ισραήλ για τη συζήτηση που αφορά το «Αφροδίτη–Ισραήλ».

Όπως ανέφερε, το θέμα είχε τεθεί και σε επίπεδο ηγετών τον Δεκέμβριο, στο περιθώριο τριμερούς, εκτιμώντας ότι η κατάληξη θα δώσει πρόσθετη ώθηση στην αξιοποίηση του κοιτάσματος. Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι υπάρχουν εξελίξεις και στο κοίτασμα Κρόνος, το οποίο, κατά τον ίδιο, φαίνεται να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο βάσει προγραμματισμών.

Τουρκικές προκλήσεις και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον

Ο Εκπρόσωπος συνέδεσε το ενεργειακό με τη γεωπολιτική πίεση, μιλώντας για «συνεχείς προκλήσεις» από την Τουρκία απέναντι σε κράτος-μέλος της ΕΕ. Υποστήριξε ότι ειδικά «στη μετά το 2022 περίοδο», η χώρα μπορεί , στον βαθμό των δυνατοτήτων της, να συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, κάτι που, όπως είπε, ενδιαφέρει τους ευρωπαίους εταίρους.

Παράλληλα, επικαλέστηκε αναφορές και επισημάνσεις τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έκανε μνεία και σε κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία λόγω παρενοχλήσεων στην περιοχή.

Ηλεκτρική διασύνδεση GSI: «Επικαιροποίηση μελετών» και “επενδυτικό ενδιαφέρον”

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι βρίσκεται «στην πορεία ανάθεσης της μελέτης» που θα επικαιροποιήσει τα δεδομένα παλαιότερων μελετών, υπογραμμίζοντας πως σε έργα τέτοιας κλίμακας έχουν αλλάξει φορείς υλοποίησης και τεχνικοοικονομικές παράμετροι με την πάροδο των χρόνων.

Επισήμανε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά υποστήριξε πως για να προσελκύσει κεφάλαια ένα «εμβληματικό ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος», απαιτείται πρώτα η «τελευταία εκτίμηση» και τα επικαιροποιημένα δεδομένα, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν κοινή εικόνα.

Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας: Αναμονή μελέτης από το ΤΑΙΠΕΔ

Αναφορικά με το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παρέπεμψε σε ενημέρωση του Υπουργείου Μεταφορών ότι εντός ημερών αναμένεται η μελέτη που εκπονήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ για τους «βέλτιστους τρόπους ανάπτυξης», λέγοντας πως αυτή ήταν η διαδικασία που είχε συμφωνηθεί ως η ενδεδειγμένη πρακτική.

Συντονισμός Κύπρου–Ελλάδας και Κυπριακό: «Κοινός ύψιστος εθνικός στόχος»

Τέλος, σε αναφορά που συνδέθηκε με δημόσιες τοποθετήσεις από τη συνέντευξη του Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι ο συντονισμός Κύπρου–Ελλάδας είναι «στενός και ειλικρινής», ιδιαίτερα στο Κυπριακό, το οποίο χαρακτήρισε «κοινό ύψιστο εθνικό στόχο». Στο ίδιο πνεύμα, σημείωσε ότι η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να αποφύγει τη συζήτηση για το Κυπριακό, ακόμη και μέσα από ευρύτερες θεματικές συζητήσεις.



