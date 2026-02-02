Θετικά μηνύματα για τα στρατηγικά της έργα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συνολική ανθεκτικότητα του ομίλου έστειλε η Chevron με αφορμή την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου 2025, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Michael Wirth.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Wirth στις 30 Δεκεμβρίο, το κοίτασμα Tamar βρίσκεται σε εξέλιξη έργο βελτιστοποίησης, το οποίο αυξάνει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα στα περίπου 1,6 δισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως. Παράλληλα, το κοίτασμα Αφροδίτη έχει εισέλθει στη φάση FEED (Front-End Engineering Design), σηματοδοτώντας ουσιαστικό βήμα προς την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού επενδυτικού έργου στην Κύπρο.

Η διοίκηση της Chevron εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα projects θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφοροποιημένη θέση της εταιρείας, αξιοποιώντας την υψηλή αξιοπιστία των υφιστάμενων υποδομών και το χαμηλό μοναδιαίο κόστος ανάπτυξης.





Ο κ. Wirth αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες εξελίξεις στο έργο Tengizchevroil (TCO) στο Καζακστάν. Όπως δήλωσε, νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο καταγράφηκε προσωρινό τεχνικό ζήτημα στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η παραγωγή να τεθεί προληπτικά σε καθεστώς ανακύκλωσης. Το πρόβλημα εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε, η παραγωγή έχει ήδη επανεκκινήσει και η πλειονότητα της δυναμικότητας της μονάδας αναμένεται να είναι πλήρως διαθέσιμη εντός των επόμενων ημερών, με πλήρη αποδέσμευση των περιορισμών εντός Φεβρουαρίου.

Παρά το περιστατικό, η Chevron διατηρεί αμετάβλητη την καθοδήγηση για το 2026, προβλέποντας ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 6 δισ. δολαρίων από το TCO, με τιμή αναφοράς Brent στα 70 δολάρια το βαρέλι.

«Η Chevron είναι μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πιο ανθεκτική από ποτέ», υπογράμμισε ο Michael Wirth, σημειώνοντας ότι η εταιρεία εισέρχεται στο 2026 από θέση ισχύος και με σαφή στόχο τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας τα επόμενα χρόνια.



