Στα κατεχόμενα βρίσκεται ο νεοδιορισθείς στην Δανία Τούρκος Πρέσβης, Μπουράκ Οζούγκεργκιν, ο οποίος ως Γενικός Διευθυντής Διμερών Σχέσεων (Βορειοανατολική Μεσόγειος) στο τουρκικό ΥΠΕΞ χειριζόταν και το Κυπριακό.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Οζούγκεργκιν είχε συνάντηση σήμερα με τον «υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, ο οποίος τον συνεχάρη για τη νέα του θέση, δηλώνοντας ότι διατηρούσαν πάντα στενή συνεργασία και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

