Ολοκληρώθηκε γύρω στη 13:00 η συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποχώρησε στη 13.05 χαιρετώντας την κ. Ολγκιν, και ακολούθησε ο κ. Έρχιουρμαν. Αποχωρόντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα προβεί σε δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο.

This morning, the Personal Envoy of the @UN Secretary-General on #Cyprus, María Ángela Holguín, together with Head of #UNFICYP, Khassim Diagne, welcomed @Christodulides and @tufanerhurman, to the 🇺🇳 Protected Area. Holguín will host both leaders for their first meeting of 2026.… pic.twitter.com/2mslajQNDt — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) January 28, 2026

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την αναχώρησή του από το Προεδρικό Μέγαρο σημείωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει πέντε πτυχές και αγγίζει πρωτίστως την ουσία του Κυπριακού, ενώ δεν παραγνωρίζει τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

«Αν υπάρχει πολιτική βούληση και γίνει αποδεκτή, μπορούμε να έχουμε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και σημαντικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», ανέφερε. Εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει ανταπόκριση.

Ερωτηθείς κατά πόσο η πρόταση απαντά στη μεθοδολογία του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα τέσσερα θέματα της μεθοδολογίας του Έρχιουρμαν που επαναφέρονται εδώ και καιρό, είναι όλα απαντημένα από την πρώτη στιγμή.

Όσον αφορά της συγκλίσεις τόνισε πως είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά που επιζητεί την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν διασφαλίζοντας το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, είπε ότι αν γίνουν αποδεκτές οι συγκλίσεις, ένα σημαντικό ποσοστό 80%- 90% είναι επιλυμένο.

«Αν δεν γίνουν αποδεκτές και ξεκινήσουμε από το μηδέν, πώς μπορούμε να μιλάμε για χρονοδιαγράμματα», διερωτήθηκε.

Αναφορικά με τις προκαθορισμένες συνέπειες, είπε ότι αυτό δεν το αποδέχεται κανείς, ούτε η διεθνής κοινότητα, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών τα οποία δεν εφαρμόζονται.

Σε σχέση με την πολιτική ισότητα, είπε ότι το θέμα έληξε με την προηγούμενη συνάντηση και την γραπτή κοινή δήλωση.

«Άρα αυτά τα τέσσερα θέματα δεν υπάρχουν, είναι επιλυμένα, επαναλαμβάνω από την πρώτη στιγμή», τόνισε.

Τέλος ανέφερε ότι πηγαίνει στη συνάντηση με θετική διάθεση και συγκεκριμένη πρόταση με πέντε σημεία, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της επίσκεψης της κ. Ολγκίν στο νησί από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου. Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ είχε χθες χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, ενώ σήμερα αναμένεται να επιχειρήσει να γεφυρώσει τις διαφορές μέσα από τη συζήτηση επί της μεθοδολογίας.

Σε δηλώσεις της την Τρίτη, μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι μέχρι στιγμής «δεν υπήρξε αρκετή πρόοδος», επισημαίνοντας ότι χωρίς πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) καθίσταται πολύ δύσκολη η σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Όπως εξήγησε, στην κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες θα τεθεί επί τάπητος η μεθοδολογία, και συγκεκριμένα τα τέσσερα σημεία που έχει θέσει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης τους προηγούμενους μήνες. «Αυτό είναι το θέμα αύριο [Σ.Σ. σήμερα, Τετάρτη] και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος», είπε, σημειώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο».

Ερωτηθείσα εάν εξακολουθεί να είναι εφικτή μια συνάντηση 5+1 τον επόμενο μήνα, η κ. Ολγκίν επανέλαβε ότι αυτό «εξαρτάται από την πρόοδο των δύο ηγετών στο θέμα των ΜΟΕ».

Από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε χθες στην ανάγκη να διαφανεί με τον πλέον σαφή τρόπο στη σημερινή συνάντηση, η ειλικρινής πολιτική βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για ουσιαστική ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε δηλώσεις του μετά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την κ. Ολγκίν, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος είχε «μια πολύ καλή συνάντηση», κατά την οποία ενημερώθηκε για τις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης μετά την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο τον Δεκέμβριο. Όπως είπε, ο Πρόεδρος ανέπτυξε με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο την προσέγγισή του για την πορεία προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διατηρώντας και αξιοποιώντας το κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Η ίδια προσέγγιση, πρόσθεσε, αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι της κοινής συνάντησης με τον κ. Έρχιουρμαν, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρουσιάζει συγκεκριμένη πρόταση για το πώς μπορούν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, στη συζήτηση θα τεθούν και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με τον Εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει ότι, αν και επιθυμητή η πρόοδος, τα ΜΟΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ουσιαστικές συνομιλίες.

Διαβάστε επίσης: Κοινή συνάντηση Χρίστοδουλίδη - Ερχιουρμάν υπο την παρουσία της Ολγκίν