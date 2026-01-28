Κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποιείται σήμερα, στις 11:00, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της επίσκεψης της κ. Ολγκίν στο νησί από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου. Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ είχε χθες χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, ενώ σήμερα αναμένεται να επιχειρήσει να γεφυρώσει τις διαφορές μέσα από τη συζήτηση επί της μεθοδολογίας.

Σε δηλώσεις της την Τρίτη, μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι μέχρι στιγμής «δεν υπήρξε αρκετή πρόοδος», επισημαίνοντας ότι χωρίς πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) καθίσταται πολύ δύσκολη η σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Όπως εξήγησε, στην κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες θα τεθεί επί τάπητος η μεθοδολογία, και συγκεκριμένα τα τέσσερα σημεία που έχει θέσει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης τους προηγούμενους μήνες. «Αυτό είναι το θέμα αύριο [Σ.Σ. σήμερα, Τετάρτη] και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος», είπε, σημειώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο».

Ερωτηθείσα εάν εξακολουθεί να είναι εφικτή μια συνάντηση 5+1 τον επόμενο μήνα, η κ. Ολγκίν επανέλαβε ότι αυτό «εξαρτάται από την πρόοδο των δύο ηγετών στο θέμα των ΜΟΕ».

Από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε χθες στην ανάγκη να διαφανεί με τον πλέον σαφή τρόπο στη σημερινή συνάντηση, η ειλικρινής πολιτική βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για ουσιαστική ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε δηλώσεις του μετά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την κ. Ολγκίν, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος είχε «μια πολύ καλή συνάντηση», κατά την οποία ενημερώθηκε για τις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης μετά την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο τον Δεκέμβριο. Όπως είπε, ο Πρόεδρος ανέπτυξε με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο την προσέγγισή του για την πορεία προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διατηρώντας και αξιοποιώντας το κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Η ίδια προσέγγιση, πρόσθεσε, αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι της κοινής συνάντησης με τον κ. Έρχιουρμαν, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρουσιάζει συγκεκριμένη πρόταση για το πώς μπορούν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, στη συζήτηση θα τεθούν και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με τον Εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει ότι, αν και επιθυμητή η πρόοδος, τα ΜΟΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ουσιαστικές συνομιλίες.

