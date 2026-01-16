Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ ενημερώθηκε την Πέμπτη για μη εξουσιοδοτημένες γεωργικές δραστηριότητες εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Αυλώνας και οι ειρηνευτικές δυνάμεις στάλθηκαν αμέσως στην περιοχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης Αλίμ Σιντίκ.

Ανέφερε ότι τα ΗΕ «συνεργάστηκαν και με τις δύο πλευρές για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και διασφάλισαν τη διατήρηση της ηρεμίας».

«Το ζήτημα επιλύθηκε ειρηνικά. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περιοχή», ανέφερε ο κ. Σιντίκ.

Χθες ο Κοινοτάρχης Μενέλαος Σάββα σε δήλωση στο ΚΥΠΕ κατήγγειλε παραβίαση της νεκρής ζώνης κοντά στο χωριό, από Τούρκους γεωργούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία οι αγρότες δεν καλλιεργούν πλέον μόνο λαχανικά που είναι εποχικά, αλλά εσπεριδοειδή που είναι μόνιμη καλλιέργεια και εξήγησε ότι η συμφωνία με τα ΗΕ είναι ότι στην νεκρή ζώνη καλλιεργούν μόνο οι νόμιμοι ιδιοκτήτες που έχουν τις σχετικές άδειες.

Για το θέμα ενημέρωσε, είπε, το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

