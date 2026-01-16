«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα Τουρκία, διατηρούμε την πεποίθησή μας ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό έγκειται στη συνύπαρξη δύο κρατών δίπλα-δίπλα στο νησί», ανέφερε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, Τζεβντέτ Γιλμάζ το βράδυ της Πέμπτης κατά την άφιξή του στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και σε κοινές δηλώσεις με τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα ο κ. Γιλμάζ πρόσθεσε ότι το ο κλειδί για την επίτευξη μιας δίκαιης, διαρκούς και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, «βασισμένης στην πραγματικότητα των δύο χωριστών λαών και δύο χωριστών κρατών στο νησί, είναι η αναγνώριση των εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού, της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του και του τερματισμού της απάνθρωπης απομόνωσης».

Ως ελάχιστο δείγμα αυτού, ανέφερε, θεωρεί την έναρξη απευθείας πτήσεων, του απευθείας εμπορίου και απευθείας επαφών για το ψευδοκράτος. Υπενθύμισε δε τις ομιλίες Ερντογάν στην ΓΣ των ΗΕ τα τελευταία 4 χρόνια και την έκκλησή του στη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος είπε επίσης ότι καταδικάζουν τις αναφορές της «ε/κ διοίκησης» - όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - στην παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο και ισχυρίστηκε ότι η παρουσία του στο νησί εξασφαλίζει την γαλήνη και την ηρεμία όχι μόνο στους Τ/κ, αλλά και τους Ε/κ. «Οι στρατιώτες μας εδώ είναι ο εγγυητής της ειρήνης στο νησί» είπε.

Συνεχίζουν να στηρίζουν το ψευδοκράτος, συνέχισε, με ακλόνητη αποφασιστικότητα και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκοκυπριακού «λαού» σε κάθε τομέα και να υπερασπίζονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, τα οποία περιορίζονται «άδικα και απάνθρωπα μέσω της απομόνωσης» κατά την έκφρασή του.

«Κάθε επίτευγμα σήμερα είναι αποτέλεσμα αυτής της αποφασιστικότητας και των θυσιών που έγιναν» είπε. Θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί, με αλληλεγγύη και συνεργασία και σε πλήρη συμφωνία για την προώθηση των επιτευγμάτων που έχει σημειώσει ο «τουρκοκυπριακός λαός» μέχρι σήμερα, συνέχισε.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη σχετικά με το ψευδοκράτος και εργάζονται ακούραστα για την ειρήνη και την ευημερία του τ/κ «λαού». «Στόχος μας είναι η τδβκ να είναι μια ευημερούσα χώρα που μπορεί να σταθεί στα πόδια της» είπε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

Υπενθυμίζοντας την επίσκεψή του στα κατεχόμενα στις 15 Νοεμβρίου, εκπροσωπώντας τον Τούρκο Πρόεδρο στην 42η επέτειο της παράνομης επίσκεψης του ψευδοκράτους, ο κ. Γιλμάζ δήλωσε ότι «αυτές οι συχνές και πολυάσχολες αμοιβαίες επισκέψεις αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις και τη σημασία που δίνεται στην τδβκ».

«Για εμάς, η ανάπτυξη της τδβκ είναι επίσης εθνική υπόθεση», είπε προσθέτοντας ότι ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι ποτέ μόνοι.

Όπως και σε προηγούμενες επισκέψεις, ανέφερε, έτσι και σε αυτή θα συζητήσουν βήματα για την περαιτέρω προώθηση της «ισχυρής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς».

«Στόχος μας είναι η τδβκ να γίνει μια ευημερούσα χώρα που μπορεί να σταθεί στα πόδια της μέσω οικονομικής βοήθειας, επενδύσεων σε υποδομές και μεταφοράς γνώσεων και εμπειριών. Με αυτό το όραμα, συνεχίζουμε τα έργα μας χωρίς διακοπή στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής και χρηματοοικονομικής συνεργασίας για το 2025, την οποία υπογράψαμε στις 21 Μαρτίου 2025 και η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 6 Μαΐου 2025» είπε.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, εκτός από τις επενδύσεις σε υποδομές, συνεχίζουν, ανέφερε, την υποστήριξή τους ώστε το ψευδοκράτος να γίνει ένα νησί εκπαίδευσης, τουρισμού και τεχνολογίας.

Ο κ. Γιλμάζ ανέφερε ότι σήμερα θα παραστεί στην τελετή του έργου «ηλεκτρονικού ελέγχου και έξυπνων διασταυρώσεων για έξυπνα συστήματα μεταφορών» και θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράδειγμα «μιας ολιστικής προσέγγισης υποστήριξης που εκτείνεται από τις υποδομές έως την καθημερινή ζωή».

Το έργο αυτό, είπε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα όσον αφορά την ψηφιοποίηση.

Ο κ. Γιλμάζ συναντά το πρωί της Παρασκευής με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν και στη συνέχεια με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι στοχεύουν στη δημιουργία ξεχωριστού τμήματος για την επιχειρηματικότητα στη νέα οικονομική συνεργασία και στην υποστήριξη των επιχειρηματιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

