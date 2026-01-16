Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημέρωσε την Πέμπτη σε κλειστές διαβουλεύσεις, στη Νέα Υόρκη, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, για το περιεχόμενο των δύο εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα.

Ο κ. Ντιάν μετά το πέρας της ενημέρωσης δεν προέωη σε δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ανέφερε “ότι είμαστε ακόμα σε πρόωρο στάδιο”.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ