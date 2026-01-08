Έντονη αντίδραση προκάλεσε στον Τουφάν Ερχιουρμάν η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη χθεσινή τελετή στην Κύπρο, με τον Τουρκοκύπριο πολιτικό να κάνει λόγο για πλήρη απουσία αναφοράς στους Τουρκοκύπριους και στην ιστορική τους παρουσία στο νησί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ερχιουρμάν επισημαίνει ότι στο κείμενο της ομιλίας δεν υπάρχει «ούτε μία γραμμή» που να αναφέρεται στους «Τούρκους της Κύπρου», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν στις «βυζαντινές εκκλησίες» δημιουργεί την εντύπωση πως μόνο το Βυζάντιο υπήρξε στην ιστορία του νησιού.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν τονίζει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν υιοθετεί τη λογική του «ας το αγνοήσουμε για να μη χαλάσουν οι σχέσεις», υπογραμμίζοντας ότι η στάση τους συνοψίζεται στη φράση: «Να μην αγνοούμε ότι μας αγνοούν». Όπως αναφέρει, στόχος είναι να αναδεικνύεται σε κάθε διεθνές περιβάλλον η ανάγκη οι σχέσεις να βασίζονται «στο σωστό έδαφος».

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι θέσεις αυτές μεταφέρονται συστηματικά σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της ΕΕ και των Τουρκοκυπρίων. Υπενθυμίζει, επίσης, ότι εδώ και χρόνια η τουρκοκυπριακή πλευρά εκφράζει τις απόψεις της για την «πολιτική διάσταση» του Κυπριακού και την «ανωμαλία», όπως τη χαρακτηρίζει, της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Ερχιουρμάν επαναλαμβάνει ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός υπήρξε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει σε αυτό το νησί», καταλήγοντας πως πέρα από διάλογο, υπομονή και ψυχραιμία, απαιτείται και αποφασιστικότητα, καλώντας να μην αμφισβητηθεί η στάση που έχει υιοθετηθεί.



Η αυτούσια ανάρτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν:



«Δεν θα αγνοήσουμε την αγνοία.



Διάβασα το κείμενο της ομιλίας που εκφώνησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen στη χθεσινή τελετή.



Δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή στο κείμενο που να αναφέρει «Τούρκοι από την Κύπρο». «Εξηγεί ότι οι καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του αύριο «στη σκιά των βυζαντινών εκκλησιών». Φαίνεται ότι μόνο το Βυζάντιο υπήρχε στην ιστορία αυτού του νησιού!



Ποτέ δεν είχαμε τέτοια κατανόηση του "Ας το αγνοήσουμε, να μην χαλάσει η σχέση μας". Η αλήθεια για εμάς είναι η εξής: "Να μην αγνοούμε ότι μας αγνοούν, να δείχνουμε σε κάθε περιβάλλον ότι οι σχέσεις βρίσκονται στο σωστό έδαφος". Ούτε φεύγουμε χωρίς να μιλάμε, ούτε αποφεύγουμε να μεταφέρουμε τις σκέψεις/γεγονότα/αλήθειες μας όταν μιλάμε.



Αυτό ακριβώς έχουμε πει σε όλους τους αξιωματούχους της ΕΕ και της ΕΕ ότι συναντιόμαστε λέγοντας: "Υπάρχει ανάγκη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ ΕΕ και Κύπριων Τούρκων" (και τι θα πούμε σε όσους θα συζητήσουμε μετά).



Έχουμε εξηγήσει τις απόψεις μας για την πολιτική διάσταση του θέματος και την ανωμαλία με την Κύπρο εντός της ΕΕ εδώ και πολύ καιρό. Συνεχίζουμε να το λέμε αυτό σε όλους όσους συναντάμε. Δεν θα τους ξαναμπώ εδώ. Αλλά είμαι πεπεισμένος ότι η επανεξέταση των αρχών της ΕΕ μόνο σε αυτό το κείμενο ομιλίας θα ανοίξει στον ουρανό όσον αφορά την κατανόηση των πολλών πραγμάτων που προσπαθούν να εξηγηθούν.



Τουρκοκυπριακός λαός υπήρξε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει σε αυτό το νησί.



Δεν υπάρχει μόνο διάλογος, υπομονή και ηρεμία. Ας μην σπάσει κανείς την απόφαση μας...»







