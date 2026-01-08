O Αλί Τουντζάι, συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική κληρονομιά, ακαδημαϊκός, ο «εκπρόσωπος» του Ερχιουρμαν, Μεχμέτ Ντάνα, δύο «διπλωμάτες» μία εκ των οποίων υπήρξε συντονίστρια των Τεχνικών Επιτροπών επί Ερσίν Τατάρ, είναι μέλη της τ/κ διαπραγματευτικής ομάδας.

Φωτογραφία με την ομάδα διαπραγμάτευσης ανέβασε χθες το βράδυ στον προσωπικό του λογαριασμό σε ΜΚΔ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν και έγραψε «προπαρασκευαστική συνάντηση με την ομάδα διαπραγμάτευσης...».

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Αλί Τουντζάι, συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική κληρονομιά, η Ιπέκ Μπόρμαν, ακαδημαϊκός, ο «εκπρόσωπός» του, Μεχμέτ Ντάνα, η «διπλωμάτης» Τσίζε Ζεκάι Φαρούκ και η «διπλωμάτης» και συντονίστρια των Τεχνικών Επιτροπών επί περιόδου Ερσίν Τατάρ, Σενιχά Μπιράντ Τσιράντ.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ο κ. Έρχιουρμαν δεν έχει ανακοινώσει, εκτός από τον κ Ντανά, μέλος της διαπραγματευτικής του ομάδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

