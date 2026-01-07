Mια εμμονική ανάγνωση κάθε κίνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην τουρκική αρθρογραφία και τηλεοπτική ρητορική. Ο Πρόεδροος παρουσιάζεται ως κεντρικό «ενορχηστρωτή» ενός σκηνικού σύγκρουσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε μια περίοδο όπου η Άγκυρα προβάλλει ότι «δεν επιδιώκει πόλεμο», φιλοκυβερνητικά μέσα και αρθρογράφοι υιοθετούν ένα παράδοξο αφήγημα: ότι η Τουρκία απλώς «παρακολουθεί» ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται σε μόνιμη ετοιμότητα πολεμικής απάντησης, κυρίως με επίκεντρο την Κύπρο.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αρθρογραφία του Οζάι Σεντίρ στην Μιλλιέτ (04/1/26) με τίτλο «2026, ενώ το 2 Σπαθί αναζητά διμερή σύγκρουση…», όπου ο Χριστοδουλίδης περιγράφεται ως η «πιο αδύναμη κάρτα της τράπουλας» – ο άνθρωπος που, χωρίς πολιτικό έρεισμα, στηρίζεται στην Εκκλησία και σε ακραίες ομάδες για να προκαλεί ένταση. Το κείμενο υιοθετεί μια μεταφορά από το χαρτοπαίγνιο, παρουσιάζοντας τον Κύπριο Πρόεδρο ως έναν ηγέτη που «τραβάει το σχοινί» ελπίζοντας ότι θα αναδειχθεί σε ρυθμιστή της ιστορίας του νησιού μέσω μιας ελεγχόμενης σύγκρουσης με την Τουρκία. Η ανάλυση κορυφώνεται με απειλητικές ιστορικές αναφορές στην «Αττίλα» και στην ετοιμότητα νέας στρατιωτικής επέμβασης, επιχειρώντας να υπογραμμίσει ότι «αν δοθεί εντολή από την πολιτική ηγεσία στην Άγκυρα, όλα μπορούν να γίνουν άμεσα».



«Ο Χριστοδουλίδης, χωρίς πολιτική βάση, που θεωρείται «μπελάς» ακόμη και στην Αθήνα, έχει ανοίξει τον δρόμο και σε ακροδεξιές ομάδες» αναφέρει ο αρθρογράφος προσθέτοντας «Ως μέλος του Τουρκο-Ελληνικου Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης και Ακαδημαϊκών, συναντιέμαι συχνά με συναδέλφους και άτομα που ασχολούνται με την διπλωματία στην Αθήνα.Έχω ακούσει πολλά, όπως ότι οι δηλώσεις υποστήριξης προς τον Χριστοδουλίδη από την Ελλάδα είναι θέμα εθνικής πολιτικής και ότι στην πραγματικότητα ο Ελληνοκύπριος ηγέτης θεωρείται ανεπαρκής και τυχοδιώκτης....», σημειώνει ο τούρκος αρθρογράφος.







Παράλληλα, τηλεοπτικά δίκτυα που λειτουργούν ως προεκτάσεις της τουρκικής κυβερνητικής προπαγάνδας, όπως το Haber Global προβάλλεθ υπερδραματοποιημένους τίτλους όπως: «Ανοιχτή δήλωση πολέμου προς την Τουρκία», «Αυτοί τρελάθηκαν», «Προβοκάτσια από το ανώτατο επίπεδο» και παραινέσεις του τύπου «Νίκο, έλα στα συγκαλά σου». Η παρουσία του Προέδρου σε στρατιωτική εκδήλωση, η συνύπαρξή του με την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς και η δημόσια αναφορά του στην «απελευθέρωση και ένωση της πατρίδας» ερμηνεύονται ως ευθείες απειλές προς την Άγκυρα και μήνυμα «επιθετικής αφύπνισης» προς τους Τουρκοκύπριους.













