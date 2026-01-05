Νέος αναβρασμός προκλήθηκε στην περιοχή της Αυλώνας, με Τ/κ γεωργούς να μπαίνουν ξανά στη νεκρή ζώνη για να καλλιεργήσουν χωράφια Ελληνοκυπρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα, οι Τ/κ μπήκαν με τρακτέρ στη νεκρή ζώνη και πραγματοποιούν γεωργικές εργασίες.

Στο σημείο έσπευσαν και τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία ανέφεραν στους Ελληνοκύπριους παρευρισκομένους ότι έκαναν συστάσεις στους Τούρκους να αποχωρήσουν, ωστόσο, αυτοί τους αγνόησαν επιδεικτικά.

Όπως αναφέρει ο Κοινοτάρχης Αυλώνας Μενέλαος Σάββα στην WNN, φαίνεται ότι ήρθαν αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν ότι άρχισαν τις προηγούμενες εβδομάδες και να «ανοίξουν» την περιοχή για καλλιέργεια».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:





