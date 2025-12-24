Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και ανακούφισης, ο Γυμναστικός Σύλλογος Στροβόλου «Ο Κεραυνός» χαιρετίζει την οριστική επιστροφή στις ελεύθερες περιοχές του ζεύγους Ανδρέα και Άννης Κυπριανού, ολοκληρώνοντας έτσι έναν δύσκολο και επώδυνο κύκλο πέντε μηνών παράνομης κράτησης στα κατεχόμενα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωση του ζεύγους Άκη και Νικολέττας Γρηγορίου και σηματοδοτεί το τέλος μιας υπόθεσης που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και κινητοποίηση σε πολιτικό, νομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του συλλόγου, τα αισθήματα χαράς, λύτρωσης και δικαίωσης διαπερνούν ολόκληρη τη μεγάλη οικογένεια του Κεραυνού Στροβόλου, καθώς και τις οικογένειες των κρατουμένων, οι οποίοι πλέον βρίσκονται ξανά ασφαλείς, κοντά στους οικείους τους και στην καθημερινότητα που στερήθηκαν επί μήνες. Η κράτησή τους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, βασίστηκε σε ατεκμηρίωτες και κατασκευασμένες κατηγορίες, στοιχείο που εντείνει τον προβληματισμό και την οργή για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το ζεύγος Κυπριανού, μαζί με άλλους τρεις Ελληνοκύπριους, συνελήφθη παράνομα στις 19 Ιουλίου 2025 στα κατεχόμενα. Σήμερα, και οι πέντε έχουν επιστρέψει στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, «αναπνέοντας ξανά αέρα ελευθερίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Ο Κεραυνός Στροβόλου εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στον τερματισμό αυτής, όπως τη χαρακτηρίζει, άδικης και αδικαιολόγητης δοκιμασίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον πολυεπίπεδο αγώνα που προηγήθηκε, έναν μαραθώνιο νομικών, πολιτικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών ενεργειών, αλλά και στις πιέσεις και πρωτοβουλίες που τελικά οδήγησαν στο αίσιο αποτέλεσμα.

Ξεχωριστό βάρος δίνεται και στη στάση μερίδας Τουρκοκυπρίων πολιτών, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, επέδειξαν ανθρωπιά και αλληλεγγύη, παρά τις πιέσεις του κατοχικού καθεστώτος. Νομικοί, δημοσιογράφοι, αθλητικοί παράγοντες και απλοί πολίτες, είτε είχαν σχέση με τον σύλλογο είτε όχι, στάθηκαν στο πλευρό των κρατουμένων, αποδεικνύοντας, κατά τον Κεραυνό, ότι η ανθρώπινη ευαισθησία δεν γνωρίζει εθνοτικά σύνορα.

Παρά την ανακούφιση, ο σύλλογος δεν κρύβει τον βαθύ προβληματισμό του για την παράνομη κράτηση και την απάνθρωπη, εξευτελιστική μεταχείριση που υπέστησαν οι συμπατριώτες τους, επισημαίνοντας ότι στη θέση τους θα μπορούσε να βρεθεί οποιοσδήποτε πολίτης. Το γεγονός αυτό, όπως τονίζεται, αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, τέλος, σε όσους στήριξαν έμπρακτα τους κρατουμένους και τις οικογένειές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, προσφέροντας οικονομική, ιατρική, ψυχολογική και κάθε άλλη αναγκαία βοήθεια. Σύμφωνα με τον Κεραυνό Στροβόλου, χωρίς αυτή τη στήριξη, η θετική έκβαση της υπόθεσης δεν θα μπορούσε να θεωρείται δεδομένη.

Με την υπόθεση να κλείνει αισίως, ο σύλλογος απευθύνει ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Καλό Νέο Έτος προς ολόκληρη την κοινωνία, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή η Κύπρος να καταφέρει κάποτε να απελευθερωθεί και να επανενωθεί.

